Horarios de Consum en la fiesta del 15 de agosto

La cadena de supermercados Consum ha hecho públicos los horarios de apertura de sus establecimientos el próximo viernes 15 de agosto, que es una jornada festiva en toda España. En un comunicado, la cooperativa explica que los cambios afectan, principalmente, a las tiendas Consum situadas en zonas turísticas, que permanecerán abiertas.

Estas son las aperturas de locales:

Comunitat Valenciana

Consum abrirá sólo en la ciudad de Alicante. En Valencia y Castellón, permanecerán cerrados. También abrirá en las zonas de gran afluencia turística.

y Castellón, permanecerán cerrados. También abrirá en las zonas de gran afluencia turística. Charter permanecerá abierto en las tres capitales de provincia.

Región de Murcia

Consum abrirá en Puerto de Mazarrón, Los Alcázares, San Pedro de Pinatar, Águilas.

Castilla-La Mancha :

: Consum cierra en Albacete ciudad y Cuenca ciudad. Sólo abrirán los Charter.

Andalucía

Consum permanecerá cerrado

Aragón

Charter abrirá hasta mediodía en Rubielos de Mora, Manzanera, Mora de Rubielos y Valderrobres