Horarios de Consum en la fiesta del 15 de agosto
Los cambios afectan sobre todo a los supermercados ubicados en zonas turísticas
València
La cadena de supermercados Consum ha hecho públicos los horarios de apertura de sus establecimientos el próximo viernes 15 de agosto, que es una jornada festiva en toda España. En un comunicado, la cooperativa explica que los cambios afectan, principalmente, a las tiendas Consum situadas en zonas turísticas, que permanecerán abiertas.
Estas son las aperturas de locales:
- Comunitat Valenciana
- Consum abrirá sólo en la ciudad de Alicante. En Valencia y Castellón, permanecerán cerrados. También abrirá en las zonas de gran afluencia turística.
- Charter permanecerá abierto en las tres capitales de provincia.
- Región de Murcia
- Consum abrirá en Puerto de Mazarrón, Los Alcázares, San Pedro de Pinatar, Águilas.
- Castilla-La Mancha:
- Consum cierra en Albacete ciudad y Cuenca ciudad. Sólo abrirán los Charter.
- Andalucía
- Consum permanecerá cerrado
- Aragón
- Charter abrirá hasta mediodía en Rubielos de Mora, Manzanera, Mora de Rubielos y Valderrobres
- Cataluña:
- Consum permanecerá cerrado en Barcelona capital, pero abrirá Lleida ciudad. Permanecerá abierto en localidades como L’Hospitalet de l’Infant, Mont-Roig del Camp, Sitges, Lloret de Mar, Calonge i Sant Antoni, Lloret de Mar, Pineda de Mar y Blanes.
