Tesla frena sus nuevas gigafactorías por los aranceles de Estados Unidos

Tesla ha pausado sus nuevas gigafactorías de coches eléctricos fuera de Estados Unidos a raíz de la política proteccionista de Donald Trump. A la entrada en punto muerto de la planta de vehículos eléctricos en Cheste se suma la paralización de la construcción de ensamblaje que Tesla tenía previsto en Nuevo León, estado al norte de México. El frenazo de los nuevos proyectos de la compañía liderada por Elon Musk se produce en pleno desplome de las ventas de la firma estadounidense, sobre todo en el mercado europeo.

El proyecto de la gigafactoría mexicana estaba más avanzado que el de Cheste. Tesla compró en 2023 el terreno para la planta en Santa Catarina (un municipio en el estado de Nueva León) y tenía intención de invertir 4.500 millones de dólares para producir coches eléctricos y vender una parte importante en Estados Unidos. El inicio de las obras de la fábrica mexicana se pospuso dos veces: primero a 2024 y después a 2026.

Poco antes de las elecciones en Estados Unidos, Elon Musk anunció la paralización de la fábrica de ensamblaje de Tesla en Nuevo León por las intenciones del entonces candidato a la presidencia por el partido republicano, Donald Trump, de imponer aranceles a los automóviles fabricados fuera de Estados Unidos para proteger la producción local.

Sin actividad en México

Así, en el suelo comprado por Tesla en Santa Caterina la actividad es nula, según informa la prensa local. El espacio destinado a la planta de automóviles da muestras de inactividad con torres eléctricas sin conectar, ausencia de maquinaria y letreros que prohíben el paso. El propio Musk advirtió que no tenía sentido invertir en México si entraban en vigor los aranceles de Trump.

El proyecto de Valencia se encuentra en una situación peor, ya que Tesla ni siquiera ha adquirido los terrenos ofrecidos por la Generalitat para el desembarco de la compañía en Cheste. La multinacional firmó en junio de 2023 un memorando de intenciones (MOU) con la Generalitat (en aquel momento liderada en funciones por el equipo de Ximo Puig y cuando estaba a punto de dar paso a la coalición de PP y Vox) para levantar la planta.

Proyecto territorial estratégico

El acuerdo, suscrito tras meses de negociaciones, incluía la tramitación de la iniciativa como proyecto territorial estratégico. Esta fórmula se utilizó con éxito con la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt y permite agilizar todos los trámites administrativos y la adquisición del suelo necesario para la megaplanta de producción de coches eléctricos.

Meses después, la negociación la asumió directamente el Ministerio de Industria, según constató Levante-EMV. Durante este tiempo los contactos se han mantenido, pero la situación de Tesla ha cambiado radicalmente por la guerra comercial abierta por Estados Unidos y por el posicionamiento político de Elon Musk.

Desplome de ventas

Las ventas de Tesla se han desplomado hasta un 60 % en el continente y Reino Unido. Tesla ha retrocedido con fuerza en cuatro de los cinco principales mercados europeos: Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos ha visto cómo sus pedidos en Gran Bretaña cayeron el mes pasado un 59,81 % respecto al mismo periodo del año pasado con solo 987 unidades vendidas, según datos publicados la semana pasada por la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT).

La situación en Alemania también es complicada para la compañía. Las ventas de Tesla en Alemania cayeron un 55 % en julio a pesar de que la compra de eléctricos registró un fuerte crecimiento del 58 % en el país y ya representan un 18,4 % de todas las matriculaciones. La firma que lidera Elon Musk apenas vendió 1.110 unidades en Alemania en julio. La compañía estadounidense, que tiene su única gigafactoría europea en Berlín, ha pasado de ser la marca número uno en ventas en Alemania (que es el primer mercado de la automoción en Europa) a la decimocuarta y no ha logrado colocar ninguno de sus modelos entre los veinte más vendidos en el mercado germano.

Una mujer sostiene un cartel en la que anima al boicot contra Tesla con una imagen de Musk con el saludo nazi que hizo en un mitin. / Mike Stewart

Errores de Musk

La popularidad de Tesla en Europa ha caído en picado tras el salto a la política de Elon Musk de la mano de Donald Trump (hasta su ruptura) y por su apoyo explícito al partido de ultraderecha germano Alternativa para Alemania (AFD). En el imaginario europeo (y sobre todo en el alemán) caló el saludo nazi en uno de los actos de celebración de la toma de posesión de Trump. Tesla fabrica en su gigafactoría de Alemania el Model Y.

En Suecia las ventas bajaron un 86 %, en Bélgica un 58 % y en Francia un 27 %. En el país galo acumula un descenso de ventas del 40 % en los siete primeros meses del año.

Congelado el modelo compacto

Con esos números, la multinacional ha frenado sus planes de expansión en el continente. La idea inicial de la compañía era producir en Valencia un modelo compacto que se pudiera comercializar por debajo de los 25.000 euros, pero ese proyecto también está parado. La compañía apuesta ahora por producir una versión barata del Tesla Model Y. Básicamente, es el mismo coche, pero con un recorte de las calidades (por ejemplo, desaparece el techo acristalado y elementos premium como las pantallas para los asientos traseros).