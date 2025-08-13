Meliá matiza el anuncio del Gobierno de Milei del desembarco de Rafa Nadal con siete hoteles Zel en Argentina

Meliá Hotels International se ha visto obligada este miércoles a salir al paso ante el anuncio del Gobierno de Javier Milei sobre el desembarco en Argentina de la compañía mallorquina y Rafa Nadal con siete nuevos hoteles Zel, su marca conjunta. Evitando desmentir directamente al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, la hotelera de Grabriel Escarrer puntualiza que "incorporará nada menos que cinco nuevos proyectos ya firmados", que entre otras enseñas incluirán la creada junto al tenista sin dar más detalles sobre los futuros establecimientos.

Esta aclaración de Meliá se produce después de que el Gobierno argentino, a través de su secretario de Turismo, anunciara que "Rafa Nadal desembarca en Argentina con emprendimiento turístico: 7 hoteles de lujo junto a Meliá Hotels International", según publicó Scioli en redes sociales.

Scioli ponía énfasis en que dicha operación "muestra el interés creciente en esta Argentina del presidente Javier Milei de personalidades emprendedoras como Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels, y de un fuera de serie como Rafa, ahora en otra etapa de su vida". Así las cosas, ante las informaciones publicadas Meliá "tiene a bien complementarlas".

"Meliá viene impulsando un intenso plan de expansión de sus marcas hoteleras prémium y de lujo en Argentina en los últimos años, una apuesta facilitada por el apoyo que el Gobierno argentino, y en especial el secretario de Turismo proporcionan al desarrollo turístico de calidad en el país", explica en un comunicado. "En este marco, el grupo incorporará nada menos que cinco nuevos proyectos ya firmados, ubicados en Ushuaia, Buenos Aires, Salta, y Mendoza, que se unirán durante los próximos años a los cinco hoteles ya operativos". Estos últimos son: Gran Meliá Iguazú, The Meliá Collection Casa Lucía, Meliá Recoleta Plaza, y los Affiliated by Meliá Almarena Madero y Puerto Retiro.

En cuanto a los nuevos cinco proyectos (no siete), "y concretando la información recogida por los medios en el día de ayer, estamos encantados de apuntar que en el nuevo portafolio de hoteles, y los que se prevé firmar en los próximos meses, se cuentan productos que portarán marcas como la icónica Zel, creada por Meliá junto a Rafael Nadal, así como Gran Meliá (ya presente en el país con el que ha sido durante tres años consecutivos elegido como el mejor hotel de Argentina, el Gran Meliá Iguazú), The Meliá Collection, Meliá e Innside by Meliá, demostrando el potencial y el momentum para el turismo de calidad que ofrecen los increíbles destinos de este diverso y maravilloso país", concluye la hotelera.