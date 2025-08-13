La villa de lujo más deseada de la Comunitat Valenciana está en Altea

En plena Comunitat Valenciana, con el Mediterráneo como telón de fondo y las montañas de Altea como guardianas, se alza una villa de ensueño que bien podría ser considerada una de las casas más codiciadas de España. No hablamos de una residencia cualquiera, sino de una joya arquitectónica de lujo con vistas a la bahía de Altea que enamoran. ¿Su precio? Nada más y nada menos que 1.750.000 euros.

El salón de la villa de lujo de Altea. / Idealista

Con 380 metros cuadrados de superficie distribuidos en tres niveles, esta villa ofrece amplitud y versatilidad sin parangón. En la primera planta cuenta con un espacio de 40 metros cuadrados que puede transformarse en un apartamento independiente o un gimnasio. Una solución ideal para quien desea vivir junto a familiares, recibir huéspedes por larga temporada o simplemente guardar un rincón de privacidad.

La piscina infinita de la villa de lujo de Altea / Idealista

Subiendo al segundo nivel, un elegante hall da paso a dos suites completas, cada una con su propia terraza, con todo lo necesario para disfrutar del clima valenciano: despertar con vistas impresionantes o desayunar al aire libre. Un aseo y una lavandería completan esta planta.

La increíble terraza de la villa de lujo de Altea. / Idealista

Pero el auténtico espectáculo viene en el tercer piso, donde se encuentra un salón principal, una cocina de diseño y la suite principal. Todas estas estancias se abren a una enorme terraza de 150 metros cuadrados con una espectacular piscina infinita donde disfrutar de unas preciosas vistas a la Costa Blanca de frente. También cuenta con una zona de barbacoa y jardín privado.