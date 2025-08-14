Más de 2.570 agricultores recibirán ayudas de 12,8 millones por daños de la dana no cubiertos por el seguro

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) dos listados con nuevos beneficiarios de ayudas para compensar daños causados por la dana por un importe total de 15,1 millones de euros, financiadas con fondos de la reserva de crisis de la Unión Europea. En concreto, se trata de dos líneas de apoyo destinadas a 2.579 agricultores para compensar por los daños no cubiertos por el seguro agrario (12,8 millones de euros) y a 31 viveros para que los titulares se encarguen de la reparación de desperfectos ocasionados por la dana (2,3 millones de euros).

Daños no cubiertos por el seguro

Agricultura ha recordado que el pasado 29 de julio el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 684/2025 con una nueva línea de ayudas excepcionales de apoyo al sector agrario para compensar los daños no cubiertos por la indemnización del seguro agrario -por aplicación de franquicias y otros mecanismos contemplados en las condiciones de las pólizas- en las explotaciones aseguradas afectadas por la dana en diferentes municipios.

Como paso previo al pago de la ayuda a quienes cumplan los requisitos necesarios, el FEGA ha publicado una primera resolución provisional de titulares, así como la cuantía provisional de la ayuda extraordinaria a percibir de titulares de póliza con derecho a esta ayuda. Se trata de 2.579 titulares que recibirán un importe total de 12,8 millones de euros.

De esta forma, esta ayuda cubre el 100% del daño no indemnizado por el seguro agrario en los 78 municipios delimitados en el Real Decreto-ley 7/2024 que estableció las ayudas extraordinarias por la Dana (75 de la provincia de Valencia, y uno en las de Cuenca, Albacete y Málaga). Para los agricultores del resto de zonas recogidas en el acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de noviembre de 2024, el importe de la ayuda ascenderá al 85% del daño no indemnizado. Agricultura ha subrayado que esta ayuda extraordinaria cuenta con una dotación presupuestaria de 13 millones de euros procedentes de los fondos de la reserva agrícola de la Unión Europea.

Reparación en viveros

Por otro lado, Agricultura también ha publicado el primer listado de las ayudas para compensar la pérdida de renta como consecuencia de los daños causados por la dana en viveros, que percibirán 2,8 millones de euros. Se trata de 31 viveros inscritos en el Registro de Operadores Profesionales Vegetales (Ropveg), conforme al Real Decreto 1054/2021, a los que corresponde una ayuda por importe de 2,32 millones de euros.

Los beneficiarios disponen a partir de este jueves de un plazo de 15 días hábiles para comunicar la aceptación de la ayuda y firmar un compromiso de que los fondos se destinarán a la reparación de los daños de la explotación. En caso contrario, pueden renunciar a esta ayuda y, si lo desean, solicitar que sea la empresa pública Tragsa, adjudicataria de las obras de reparación, la que repare los daños de sus infraestructuras.

En el caso de viveros, el importe de la ayuda es de un 60% del coste de los daños valorados por Tragsatec con base a las visitas realizadas sobre el terreno. El importe se reducirá en caso de que los titulares de las explotaciones hayan percibido otras ayudas para compensar las pérdidas.