Concentración: Cinco empresas controlan más de quinientos pisos turísticos en València

Cinco empresas controlan más de quinientos pisos turísticos en València. El mayor operador es Singular Stays con 144 inmuebles y el segundo VLC Host con 133, según datos de AirDNA (plataforma de análisis de datos de vivienda vacacional). En el Cap i Casal hay 8.082 viviendas vacacionales y cada una de ellas genera de media 2.000 euros al mes.

Los pisos turísticos son un negocio redondo para los propietarios. Los datos de AirDNA revelan que la ganancia potencial que ofrece cada apartamento vacacional en el Cap i Casal es de 28.200 euros al año (2.350 euros al mes). Pese a ello, el número de pisos turísticos anunciados en Airbnb y el resto de plataformas de reservas ha bajado un 7 % respecto al año pasado tras los movimientos de la Administración para evitar que se publiciten los inmuebles que carecen de licencia.

621 euros por una noche

El beneficio es muy superior al del alquiler tradicional. De media, los propietarios obtienen un 25 % más que con un alquiler de larga estancia, pero hay casos en los que la ganancia es muy superior. Hay apartamentos en el centro de València que se llegan a alquilar por 621 euros por noche a finales de agosto.

Carteles contra los pisos turísticos en el centro de València. / Loyola PÃ©rez de Villegas

Además, un buen número de los inmuebles mide 20 metros cuadrados, por lo que ofrecen una rentabilidad mucho más alta que las viviendas ofertadas en el mercado residencial. Estos números han alimentado la inversión en vivienda vacacional. Las cinco empresas que más viviendas turísticas gestionan son Singular Stays (144), VLC Host (133), Valencia Guest (100), MD Rental (79) y Apartup (77). Entre las cinco firmas suman 538 pisos turísticos, según los datos de AirDNA.

AirDNA, que es un referente en la monitorización de plataformas de comercialización de pisos turísticos como Airbnb, precisa que el precio medio de los pisos turísticos en València es de 115 euros al día (más caro que el de los hoteles). La consultora AirDNA revela que la tasa de ocupación media a lo largo del año de los apartamentos turísticos en la capital del Túria es del 66 %. Este porcentaje supone que están ocupados 240 días al año.

Turistas en las escaleras del Mercado Central. / Loyola Pérez de Villegas

Normativa

En enero de 2025, el Ayuntamiento de València también aprobó una nueva ordenanza que limita los pisos turísticos al 2% de las viviendas por barrio, y que impide otorgar nuevas licencias hoteleras en distritos donde más del 8 % del parque de vivienda ya está destinado a usos turísticos. Esto afecta directamente a barrios clave como El Carmen, Russafa o el entorno de la Estación del Norte. En València operan fuera de la ley cerca de 3.000 viviendas vacacionales.

El decreto que regula cómo deben operar los pisos turísticos veta los locales comerciales sin condiciones de habitabilidad y exige apartamentos con climatización para el frío y el calor, y con cocinas equipadas con lavadora, frigorífico y extractor de humos. La norma reclama unas condiciones equiparables a las de una vivienda residencial y unos servicios parecidos a los que ofrecen los hoteles.

La normativa valenciana da también mayor autonomía a los ayuntamientos para limitar la proliferación descontrolada de estos inmuebles; recoge sanciones más duras y contiene novedades como la prohibición de los cajetines para las llaves y la obligación de ofrecer servicios de recepción en los edificios de apartamentos vacacionales.

Impacto en los alquileres

La oferta de pisos turísticos en València casi duplica a la del alquiler tradicional. La capital del Túria solo dispone de 5.800 inmuebles de arrendamiento tras perder 10.000 en cuatro años.