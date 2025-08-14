La Económica prepara un homenaje al fallecido Paco Oltra

La Real Sociedad Económica de Amigos del País (RSEAP) prepara un homenaje a quien fue durante muchos años su director y alma mater, Francisco Oltra Climent, quien falleció el pasado mes de abril. Oltra, nacido en Carcaixent en 1944, fue doctor en Económicas en la Universitat de València, en cuya facultad del ramo ejerció como profesor titular del departamento de Administración y Dirección de Empresas.

La vertiente política del economista se desarrolló en los primeros gobiernos del socialista Joan Lerma en la Generalitat. Fue director general de Régimen Económico de la Seguridad Social en la consellería de Economía y Hacienda de 1987 a 1992, bajo las órdenes de Antoni Birlanga, y entre 1992 y 1994 se hizo cargo en el mismo departamento de la dirección general del Tesoro. Previamente, entre 1985 y 1987, fue secretario general de la consellería de Trabajo.

El entonces presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, y Paco Oltra, en un acto de la Económica / Ferran Montenegro

En 1985, Oltra se convirtió en director-presidente de la RSEAP, una entidad centenaria recuperada en la Transición y transformada en un foro de análisis y debate que tenía un factor añadido esencial: la Económica, como se la denominaba, había sido la entidad fundadora de la caja de ahorros que con el tiempo y las fusiones devino en Bancaja. Con el cambio legal aprobado por el Consell de Lerma, la RSEAP, como los ayuntamientos, los empleados y los clientes, logró representación en la asamblea y en el consejo de administración. Por mucho que después le pesara a Oltra, que quería darle una pátina de independencia, lo cierto es que la entidad fue indudablemente durante aquellos años filosocialista.

Como director de la Económica, Oltra formó parte de los sucesivos consejos de administración de Bancaja hasta que, al llegar la crisis financiera, esta se fusionó con Caja Madrid y dio lugar a Bankia, finalmente absorbida por CaixaBank en 2020, el año de la covid. Paco Oltra, quien había iniciado su trayectoria profesional en los años setenta del siglo pasado en el entonces Banco de Bilbao, dejó su cargo en la RSEAP en diciembre de 2014, aunque a continuación fue nombrado director honorario. Le sucedió Vicente Cebolla. El sucesor de este desde 2022, Manuel Portolés, confirmó ayer a este diario la próxima celebración del mencionado homenaje.