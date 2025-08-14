Feria Valencia, al igual que la Diputación, también da préstamos sin interés a sus empleados

La Diputación de Valencia no es la única institución que concede préstamos sin intereses a sus trabajadores, si estos los solicitan, claro. Feria Valencia, también. No es una práctica de ahora mismo, sino que "es de toda la vida", según un portavoz de la empresa pública de eventos comerciales, quien también admite que "se ha utilizado bastante" por parte de la plantilla, si bien no ha facilitado en detalles concretos, más allá de afirmar que la cantidad es equivalente a cierto número de nóminas, que la misma depende del uso que el trabajador quiera dar al dinero, que el empleado no tiene por qué justificar el destino del crédito, que el importe no alcanza para comprar un vivienda, pero sí puede ayudar a ese cometido, y que la devolución del mismo se realiza mediante retenciones en nómina según la devolución mensual que se haya pactado.

Mucha indefinición ante un beneficio de orden privado, si bien es cierto que se trata de una firma que desde hace dos años es una empresa pública de la Generalitat después de que esta asumiera toda su inmensa deuda a cambio de los edificios y la concesión. Desde entonces, está presidida por el conseller de Industria de turno y la mayoría de los miembros de su consejo son representantes públicos. Es por eso por lo que Societat Valenciana Fira València, S. A. figura en el Compte General 2024 que acaba de publicar la conselleria de Hacienda en el apartado de 'sociedades públicas'. Ahí se incluye también la auditoría de la entidad.

Consejero

Pues bien, en la información sobre los miembros del consejo de Feria Valencia se indica que ninguno de ellos percibió remuneración alguna en 2023 ni en 2024, a excepción de un vocal que "presta servicios a la sociedad mediante contrato laboral", que percibió una retribución de 33.836 euros el año pasado. A continuación, el documento indica que "dicho administrador mantiene a cierre del ejercicio 2024 un saldo acreedor con la Sociedad por préstamo por importe de 15.784 euros, que no devenga intereses (16.084 euros a 31 de diciembre de 2023).

Entrada a Feria Valencia por el foro norte / M.A.Montesinos

Según ha podido saber este diario por otras fuentes, dicho consejero es Luis Martí, quien en aquel momento formaba parte del órgano de gobierno ferial en representación de la patronal autonómica CEV. El directivo, también presidente de la Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunidad Valenciana (CET-CV) -minoritaria en el sector respecto de la mayoritaria Hosbec-, fue nombrado secretario general de Feria Valencia en 2014, un cargo en el que se mantuvo hasta 2023, poco antes de la conversión de la antigua feria en una empresa pública. Unos meses antes, en 2022, Martí había sido nombrado presidente de la CEV en Castelló, aunque renunció en diciembre de 2024. Su salida del consejo ferial se produjo en este 2025. Ahora es responsable del departamento jurídico de Feria Valencia, de donde procedía cuando fue nombrado secretario general.

Por otro lado, el informe sobre las cuentas feriales también detalla que el director general de la institución desde su nombramiento en julio de 2023 hasta ser relevado dos años después, Jorge Fombellida, obtuvo una retribución de 76.640 euros anuales, de los cuales 7.874 corresponden a antigüedad. El pasado agosto fue sustituido por Mariano Clemente.

Tribunal de Cuentas

El mencionado documento se detiene también en la denuncia que el 10 de febrero de 2025 presentó el Ministerio Fiscal por presuntas irregularidades en materia de retribuciones en Feria Valencia. La denuncia partió de un informe del Tribunal de Cuentas, que censuró a la entidad y a la Generalitat que mantuvieran los salarios y complementos de la plantilla previos a la integración en el sector público y consideró nulos los sueldos de seis empleados y los complementos de los 106 trabajadores. En sus alegaciones, la empresa afirmó que se vio obligada, por su integración en el sector público, a mantener todas las condiciones laborales que tenían los trabajadores antes de formalizarse la operación en mayo de 2023 y que, tras esta, la plantilla debía seguir rigiéndose por los acuerdos previos. El 14 de marzo de 2025, el Tribunal de Cuentas determinó que no procedía el archivo de las actuaciones y que había que nombrar un delegado instructor "para la práctica de las diligencias previstas legalmente", según figura en el documento del Compte General 2024.