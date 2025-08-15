El aeropuerto de Valencia lidera el crecimiento de pasajeros en el sur de Europa en 2025

Récord de pasajeros y aeropuerto de Valencia llevan años siendo conceptos sinónimos. Fraguado en un impulso turístico que no se ha detenido desde la pandemia y, en paralelo, en un aumento de conexiones que ya permite incluso cruzar el Atlántico rumbo a Montreal (Canadá), Manises está marcando unos máximos históricos que le han permitido superar los 6,7 millones de usuarios a de julio. O lo que es lo mismo, por encima de 600.000 viajeros más que en el mismo periodo de 2024, lo que aventura a cerrar el año superando los 11,5 millones de usuarios acumulados.

Unos buenos datos que no solo están llevando a las instalaciones de Manises a encabezar la mejora a nivel nacional, sino también a colocarse como el aeropuerto del sur de Europa con más de diez millones de pasajeros que más creció durante el primer semestre de 2025.

Líder en su sector

Es lo que refleja el balance acumulado de enero a junio ofrecido recientemente por la principal organización representativa de este sector, el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI por sus siglas en inglés), que señala que en el Viejo Continente solo tres aeropuertos han podido batir el impulso que está viviendo Valencia, que se situó en el 11,1 % de incremento. Son los casos de Cracovia-Juan Pablo II (18,7 %) y Varsovia-Chopin (13,2 %), situados ambos en Polonia -un país, curiosamente, cuya vinculación turística e inmobiliaria con la autonomía se está disparando en los últimos tiempos-, además del de Budapest-Ferenc Liszt, cuya mejora es del 15 %.

Por encima de Alicante

Del mismo modo, ese registro valenciano queda muy lejos del alza media en el continente (4,8 %), del incremento que se anota en España (4,5 %) y, también, del buen momento que vive otro aeropuerto valenciano como el de Alicante-Elx, que había comenzado el ejercicio subiendo más que Manises, pero cuya mejora hasta junio se 'ralentizó' hasta el 10,3 %.

Pasajeros en el aeropuerto de Valencia, en una imagen de archivo. / Germán Caballero

En ese auge de cifras, son los viajes internacionales los que están cogiendo mayor vuelo. Cogiendo como ejemplo los datos más recientes ofrecidos por el gestor aeroportuario Aena, los de julio, el tráfico con origen o destino un aeropuerto extranjero se elevó en Valencia un 7,8 % en el séptimo mes del año, con Italia (173.814 viajeros), Alemania (92.787) y Reino Unido (89.340) como principales entornos de salida o llegada. Frente a ello, el mercado doméstico se está resintiendo y sus tráficos caen un 5,6 % con relación al mismo momento de 2024, algo que no evita que el crecimiento medio de las instalaciones valencianas siga siendo positivo.

A la espera de la ampliación

Esta situación favorable, eso sí, se enmarca en un contexto complicado. Y es que Manises se encuentra por encima de su capacidad máxima oficial de pasajeros, un límite que su Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) -el plan bajo el que se establecen las condiciones para la gestión de los aeropuertos- sitúa en los 10,5 millones de viajeros anuales. Y aunque desde Aena se ha venido informando que, gracias a obras como las del control de seguridad, esa cifra ha aumentado, la realidad es que la firma que preside Maurici Lucena ya dio a conocer el año pasado que iba a llevar a cabo una ampliación de Manises para el próximo DORA que irá de 2027 a 2031. En concreto, de su edificio terminal.

Sin embargo, a día de hoy los detalles sobre cómo se llevará a cabo esa expansión -que desde el Ministerio de Transportes cifraron en 400 millones de euros- sigue siendo una incógnita. A diferencia de lo que ha sucedido en Alicante-Elx, Aena todavía no ha dado a conocer la licitación para diseñar el nuevo proyecto. Una situación que ha provocado que las reclamaciones desde la Administración autonómica se intensifiquen. Esta misma semana, la consellera de Turismo, Marián Cano, volvía a manifestar la "urgencia" de ampliar tanto el aeropuerto de Valencia como el alicantino. "Los datos demuestran, una vez más, la necesidad de acelerar los trabajos de ampliación, ya que son infraestructuras clave para el desarrollo de la Comunitat Valenciana", insistía la dirigente del Consell.

Más conexiones en invierno

Y mientras este futuro se aclara, la realidad es que Manises sigue elevando sus conexiones. Las últimas dos las dio a conocer este jueves la compañía de bajo coste húngara -y una de las que más está creciendo en el aeródromo valenciano-, Wizz Air, que cara a la próxima temporada invernal elevará a 13 sus rutas desde Valencia gracias a los nuevos destinos de Iasi (Rumanía) y Venecia (Italia). Con dos y cuatro vuelos semanales, respectivamente, la nueva línea aérea con el país de Europa del Este arrancará a finales de octubre, mientras que para la ciudad de los canales el estreno se dará el 1 de diciembre.