Carne de cerdo, azúcar y aceite, únicos alimentos que alivian el bolsillo en 2025

El verano, época para muchos de viajes y descanso, se ha convertido en este 2025 también en un periodo en el que llenar la cesta de la compra resulta más caro que a inicios de año en la Comunitat Valenciana. En un momento en el que la inflación se encuentra en máximos de los últimos doce meses en la autonomía al situarse en el 3,2 % -cinco décimas más que la media nacional- de alza respecto a julio de 2024, son los alimentos uno de esos productos que no da tregua al bolsillo de la ciudadanía. Tanto es así que solo tres de ellos han visto como su coste se reducía respecto al arranque del ejercicio.

Productos más económicos

Es lo que refleja la última estadística de precios dada a conocer esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que únicamente la carne de cerdo, el azúcar y, sobre todo, el aceite están dando un respiro a los hogares. Eso sí, con bajadas muy dispares. Porque mientras la reducción en el porcino apenas se nota -el índice que mide su valor mes a mes apenas cae un 0,85 % respecto al dato de finales del año pasado, siguiendo así una tendencia parecida al alza del 0,16 % de la carne de ave-, la caída en el coste del azúcar es más sostenida al bajar un 7,11 % en los últimos siete meses.

Por su parte, siguiendo con la situación a la baja que se ha venido viviendo en los últimos tiempos, el aceite ha rebajado su precio más de un 26 %, dejando cada vez más atrás ese periodo -motivado por factores como la sequía o la guerra en Ucrania- en que su sobrenombre de 'oro líquido' era más una realidad que una curiosidad.

Alimentos al alza

En el otro lado de la balanza, sin embargo, son numerosos los alimentos que elevan el ticket medio de los valencianos. Al frente de todos ellos, los huevos, cuyo coste se ha disparado casi un 16 % debido a la mayor demanda y la menor oferta, además de los casos de gripe aviar en Europa que incrementaron los precios en el arranque de 2025. También al alza se encuentran otros productos como el café y -a pesar de la estabilización durante el verano- las frutas frescas. No en vano, en ambos casos, estos crecen un 14,17 % respecto al cierre de 2024. Por su parte, la carne de vacuno también se ha encarecido considerablemente en este tiempo, concretamente un 9,22 %