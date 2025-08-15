El puente de agosto arranca con los carburantes más baratos de los últimos cuatro años

Coger el coche para viajar este puente de agosto está siendo más económico de lo habitual para el bolsillo de los valencianos. En unas fechas marcadas por unos desplazamientos por carretera que desde este jueves se han venido produciendo, llenar el depósito se convierte en una parada obligatoria. Una acción que en esta ocasión llega con una bajada en el precio que los conductores deben abonar tanto si repostan gasolina como diésel. Caídas que, además, dejan el coste del litro en valores mínimos si se compara con los de los últimos cuatro años en estas mismas fechas. O lo que es lo mismo, desde que el inicio de la guerra de Ucrania a inicios de 2022 impulsara hacia arriba unos precios que no han vuelto a sus importes previos.

Precios más bajos

Porque según se refleja la última estadística ofrecida por el Ministerio para la Transición Ecológica, el precio medio a pagar en las estaciones de servicio de la Comunitat se encuentra en el caso del litro de gasolina en los 1,492 euros, lo que supone una bajada de más de diez céntimos respecto al valor que se pagaba por ese mismo combustible en 2024, 21 céntimos menos que lo que se abonaba en 2023 y hasta 31 céntimos menos que lo que se pagaba en las mismas fechas de 2022. Estos valores, traducidos a un depósito de 50 litros, supone abonar hoy 74,6 euros por ese carburante, cinco menos que hace un año y un ahorro considerable respecto a los 85,4 y 90 euros -este último, eso sí, con el descuento del Gobierno de 20 céntimos activado- de los años previos.

Mejores circunstancias incluso viven aquellos que necesiten gasóleo para llenar su depósito. No en vano, el coste medio del litro en la autonomía se sitúa en los 1,416 euros, dos céntimos menos que el dato del año pasado pero también 40 céntimos más bajo que el coste en el verano de 2022. Con ello, el ticket medio para aquellos que tengan que echar medio centenar de litros a su vehículo será de poco más de 70 euros, uno menos que el año pasado y 20 menos que en el primer periodo estival tras el estallido del conflicto en el este de Europa.

Una mujer pone gasolina en su coche en un gasolinera valenciana, en una imagen de archivo. / JM LOPEZ

Diésel más barato

No obstante, hay que recordar que no todas las estaciones ofrecen los mismos precios. De ahí que, los más previsores, estén acudiendo a aquellas cuyos costes son inferiores, una situación que en el caso de la provincia de Valencia encabezan en el caso del diésel las de:

Plenergy (Gandia): 1,189 euros por litro

1,189 euros por litro Gasolwin (Aldaia): 1,189 euros por litro

1,189 euros por litro Plenergy (Gandia): 1,189 euros por litro

1,189 euros por litro Ballenoil (Gandia): 1,189 euros por litro

1,189 euros por litro Ballenoil (Alaquas): 1,189 euros por litro

Gasolina más barata

Por su parte, si lo que se busca es gasolina, los precios más baratos son los de: