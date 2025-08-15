La huelga de 'handling' de Ryanair arranca en Manises sin grandes incidencias

Ni largas colas esperando soluciones para facturar equipajes ni pasajeros, ansiosos, mirando a las pantallas del aeropuerto en busca de actualizaciones en la información de sus vuelos. El arranque de la huelga convocada por UGT en Azul Handling -la compañía que realiza las actividad de tierra, entre ellas la gestión de equipajes, de Ryanair- este 15 de agosto para todas las bases de la compañía en España ha estado marcada en Valencia por la normalidad. Según ha podido comprobar este diario a primera hora de un viernes marcado por el inicio del puente de agosto, en las instalaciones de Manises la actividad de la compañía irlandesa era la usual para un día de gran tráfico como el de hoy.

Sin afectación

Y es que en una aerolínea que gestiona casi la mitad de los vuelos que salen o llegan a Valencia, la operativa no sufría problemas ni grandes incidencias. Siguiendo así la línea avanzada en el comunicado oficial que lanzó la propia Ryanair -cuando aseguró que no esperaba "ninguna disrupción en nuestra operativa" como resultado de estos paros-, desde primera hora se han podido ver varios mostradores operativos para atender a los viajeros que iban a destinos como los de Bolonia, Karlsruhe o Toulouse, al personal de la compañía informando con normalidad y, además, una ausencia total de viajeros haciendo cola para reclamar por una posible incidencia. En esta misma línea, la página web de Aena tampoco ofrecía ninguna incidencia destacada en los destinos con origen Manises.

Así se vive en el aeropuerto de València la jornada de huelga en Ryanair en pleno puente de agosto / Francisco Calabuig

Los paros organizados por la central ugetista -segunda más importante, tras la de una CC OO que no se ha sumado a los paros, en Azul Handling- se producen debido -argumentan- a las sanciones que reciben los trabajadores que se niegan a hacer horas no obligatorias o la falta de creación de empleo estable, entre otros motivos. Debido a esta huelga, el Ministerio de Transportes optó por fijar unos servicios mínimos que fluctuarán en estas jornadas de agosto -mañana y el domingo también hay convocados paros- entre el 76 % y el 87 % en las rutas domésticas hacia o desde territorios no peninsulares.

A la espera de datos oficiales

De momento, pasadas las 9.30 horas, todavía se desconocía el impacto que había habido en el resto de aeropuertos españoles, más allá de incidencias en forma de ligeros retrasos en algunos vuelos en enclaves como Barcelona-El Prat.