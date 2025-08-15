Incendios forestales
Renfe suspende la circulación de trenes entre Madrid y Galicia para el resto del día
La compañía ha informado en X de la cancelación del servicio dos horas después de haberlo retomado
EFE
Todas las circulaciones de trenes de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia han sido suprimidas para el resto de este viernes, según ha informado Renfe en su cuenta de la red social X.
Tanto Renfe como Adif, gestor de las infraestructuras ferroviarias, ya anunciaron en la tarde del jueves que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguiría interrumpido hasta nuevo aviso por la negativa evolución de los incendios forestales en Castilla y León y Galicia.
En su comunicado conjunto, Renfe y Adif supeditaban una eventual reanudación del servicio al permiso de las autoridades competentes.
"Adif mantendrá suspendido el servicio ferroviario hasta que la dirección de la extinción de los incendios que se registran en Zamora y Ourense, principalmente, autoricen el paso de trenes con plenas garantías", señalaba el comunicado del jueves.
- Última hora del incendio de Teresa de Cofrentes: El alcalde asegura que 'se han hecho ya casi con el fuego
- Una familia con 6 niños duerme 4 noches en un parque en plena ola de calor en València
- El conseller de Emergencias vaticina 'una noche difícil' en el incendio forestal en Teresa de Cofrentes
- Gan Pampols pide desarrollar la norma para que el 'president' pueda asumir las emergencias
- Muere un niño valenciano de 11 años tras perder el conocimiento en una piscina de Bilbao
- El bacalao vuelve la carretera del Saler por tierra, mar y aire
- Avanzan las obras para conectar la Fonteta con la estación de Malilla y la nueva Fe
- Cierra sus puertas el histórico bar el Catòlic a las vísperas de la Fira d’Agost