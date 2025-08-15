El aeropuerto de Valencia estrenará dos nuevas rutas gracias a Wizz Air este invierno

El aeropuerto de Valencia está de dulce, con registros de pasajeros que mes a mes marcan récord histórico. Con más de 6,7 millones de viajeros acumulados hasta julio, la tendencia de crecimiento de las instalaciones de Manises es claramente alcista. Un gran momento que viene acompañado también de una operativa que sigue incrementándose y que, de cara al próximo invierno, tendrá dos nuevas novedades gracias a la compañía de bajo coste húngara, Wizz Air.

Dos ciudades conectadas

Según desveló ayer la propia compañía, cuya subida en pasajeros con origen o destino Valencia en el primer semestre del año se disparaba más de un 70 % respecto al mismo periodo de 2024, las dos rutas nuevas serán las que conecten el aeropuerto valenciano con Venecia (Italia) -un destino que ya operan, aunque en diferentes aeropuertos, Ryanair y Air Nostrum- y con una nueva ciudad que no tenía conexión con Valencia desde que hace casi una década la dejara de hacer Blue Air- como la rumana Iași. Y será esta última, concretamente, la primera con la que se empiece a volar durante la temporada invernal.

Porque según se puede ver en la web de la firma 'low cost', ese vuelo inicial está fechado para el próximo 28 de octubre, a partir de la cual se harán dos frecuencias semanales: cada martes y cada sábado. Mientras, en el caso de la ciudad de los canales, su arranque tendrá que esperar un poco más. Será el 1 de diciembre cuando la conexión con Valencia empiece. Eso sí, cuando de inicio, lo hará con cuatro vuelos semanales los lunes, miércoles, viernes y domingos.

13 rutas tras el anuncio de Luton

Estas dos nuevas rutas aéreas se suman a la que Wizz Air ya dio a conocer hace pocas semanas -de cara al próximo verano- con al aeropuerto de Londres-Luton. No en vano, cuando esta temporada estival de su pistoletazo de salida el 26 de marzo de 2026, también lo harán los cinco vuelos semanales que la compañía de bajo coste tiene previsto operar los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos. Con ello, serán ya 13 las conexiones las que ofrecerá la empresa con origen o destino Manises, lo que la convertirá -salvo nuevos anuncios- en el segundo operador del aeropuerto en conexiones solo superado por el rey de la instalación valenciana, Ryanair.