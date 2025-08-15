La última hora eleva la ocupación para el puente de agosto al 88 % en la C. Valenciana

El puente de agosto ya ha llegado. Y lo hace con una previsión turística mejor de lo esperado en los distintos puntos de la Comunitat Valenciana. Tanto es así que la ocupación media en la autonomía se sitúa en el 88,3 %, lo que supone tres puntos más de lo que se esperaba a inicios de semana gracias a unas reservas de última hora que han estado "funcionando muy bien". Es lo que señala la patronal hotelera valenciana Hosbec, que ha puesto en valor que "todos los pronósticos y el comportamiento del mercado turístico y hotelero en particular ha sido extraordinariamente positivo en todas las zonas y puntos turísticos" del territorio valenciano.

Varios lugares por encima del 90 %

En concreto, son varias las zonas que van a superar el 90 % de sus plazas llenas de cara a este puente veraniego. Y, con los termómetros en valores muy altos, son los destinos de costa los que mejores expectativas ofrecen. Según Hosbec, el líder indiscutible es Calpe con una ocupación del 92,9 % -casi cuatro puntos más que el balance que se preveía el pasado lunes-, un registro al que siguen los de Gandia (92,2 %), la ciudad de Alicante (91,7 %) o Benidorm (90,7 %).

Menos favorable, aunque también con muy buenas cifras, se encuentran otros puntos clave de la geografía valenciana como Alicante Sur (87,9 %), València -que vive "una interesante recuperación" de casi cuatro puntos, según la patronal- que se queda en el 87,3 % de ocupación media o Peñíscola, cuyas plazas hoteleras llenas rondan el 86 %. Por provincias, Alicante es la que mejores datos ofrece (89,4 % de ocupación), seguida de Valencia (87,6 %) y Castellón (84,9 %).

Valoración del Consell

Ante estas buenas perspectivas, la consellera de Turismo, Marian Cano, destacó ayer que "la combinación de un festivo nacional en viernes, el momento álgido de las vacaciones estivales y la tendencia ascendente de la actividad turística permitirá alcanzar una ocupación media superior al 90 % en muchas modalidades de alojamiento y destinos, llegando incluso a colgarse el cartel de completo en numerosos establecimientos". La dirigente del Consell, además, quiso remarcar que “el puente de agosto ha supuesto un aumento generalizado en las reservas hoteleras y en la tarifa media diaria”. En concreto, según el área que dirige Cano, los datos de SiteMinder -plataforma global de distribución e ingresos hoteleros- señalan que entre el 13 y el 19 de agosto la ADR a nivel estatal creció un 2,82 % respecto al mismo periodo de 2024, pasando de 257,26 euros a 264,51 euros.