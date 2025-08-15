En València solo quedan cuarenta habitaciones de alquiler por debajo de 300 euros

En València solo quedan cuarenta habitaciones disponibles de menos de 300 euros, según datos de la plataforma Idealista. El coste medio de un cuarto en una vivienda compartida en el Cap i Casal supera los cuatrocientos euros, pero cada vez es más habitual verlos por encima de los 550 euros. En tres años se ha triplicado la oferta de habitaciones disponibles porque es más rentable para los propietarios, pero los precios están por las nubes debido a la demanda. Las inmobiliarias explican que una parte importante de las habitaciones las están alquilando inmigrantes recién llegados a València.

Las habitaciones de alquiler más baratas vuelan en horas. En València solo hay quince disponibles por 250 euros o menos. Ese era el coste medio de los cuartos en viviendas compartidas hace tres años. El recalentamiento se ha producido por el gran aumento de la demanda tras el crecimiento demográfico de la ciudad. El Cap i Casal ganó 22.000 habitantes en 2023 y 20.000 en 2024 hasta alcanzar los 844.424 ciudadanos por la llegada de inmigrantes.

El doble de ingresos

Cada vez más caseros apuestan por trocear las viviendas para ganar más dinero. Los propietarios pueden obtener el doble alquilando la vivienda por habitaciones (en algunos casos habilitan un cuarto extra en el salón). Además, muchos propietarios se han pasado al alquiler por cuartos porque tienen más seguridad jurídica y pueden acceder a las zonas comunes de la vivienda, según explican desde las inmobiliarias.

El alquiler por habitaciones también crece con fuerza en el Cap y Casal por la facilidad para proceder con el desalojo del inquilino en caso de impago. Una parte de los propietarios prefiere esta opción de arrendamiento porque tienen mayor control sobre su propiedad tras los cambios legales que dan derecho a los inquilinos a que el contrato se prorrogue hasta cinco años. En Valencia hay una oferta de 4.741 habitaciones de las que 3.282 están en el Cap i Casal (hace tres años había menos de mil).

"Un punto de exceso"

La presidenta de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval) confirma la tendencia. "En tres años la oferta de habitaciones de alquiler se ha triplicado", subraya García. El portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia, Vicente Díez, destaca que los propietarios "buscan sacar más rentabilidad, pero estamos llegando a un punto de exceso". Díez añade que los precios han subido tanto que "muchos inquilinos sufren incluso compartiendo una vivienda".

Alquilar una habitación en València cuesta lo mismo que un piso entero hace cinco años. La oferta de arrendamiento de cuartos se ha disparado un 38 % en la capital del Túria en el último año con un precio medio de 400 euros, según datos de la plataforma inmobiliaria Idealista. De forma paralela, la oferta de viviendas enteras de alquiler se ha desplomado porque muchas han pasado al arrendamiento vacacional y por habitaciones.

Escaparate de una inmonbiliaria de València. / German Caballero

Alquiler en horas

La falta de oferta de viviendas completas por el tirón del arrendamiento por habitaciones ha provocado que las que salen al mercado se alquilen en horas. La mitad de la oferta de habitaciones en alquiler de todo el país se encuentra en las tres grandes capitales de España: Madrid (21 % del total), Barcelona (15 %) y València (9 %). Las otras dos ciudades españolas donde más se ha precarizado el alquiler son Sevilla (3 % de la oferta del país) y Granada (2 %). Las cinco ciudades están muy marcadas por el turismo.