Las residencias de estudiantes ganan terreno en València por el subidón de las habitaciones

Las residencias de estudiantes en València están ganando terreno por el subidón del coste del alquiler y por los servicios complementarios que ofrecen. Estos servicios van desde comedor, lavandería, limpieza, seguridad, áreas de estudio, gimnasio y espacios de ocio Las habitaciones de estudiantes no se han agotado este año y ya valen de media más de cuatrocientos euros al mes. Los fondos han visto una ventana de oportunidad y se han lanzado a invertir en nuevos proyectos de residencias por el aumento de universitarios que experimenta el Cap y Casal y por la crisis de la vivienda.

El coste de las habitaciones de estudiantes en pisos compartidos ha subido en el último año un 20 % en el Cap i Casal. Los dormitorios que el curso pasado costaban 350 euros han pasado a valer 420 euros. "Este año los pisos de estudiantes no se han acabado. Tenemos stock disponible", confiesa Vicente Díez, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia y que tiene la agencia inmobiliaria en la zona de estudiantes de Blasco Ibáñez. "Muchas familias optan por las residencias de estudiantes porque pueden encontrar plaza por 500 o 600 euros y es más práctico por los servicios que ofrecen", añade.

Aumento de universitarios

En el caso del Cap i Casal, los operadores consideran especialmente interesante el nicho de las residencias de estudiantes por la escasa oferta y porque el número de universitarios crece al ritmo de un 3 % al año por la llegada de alumnos extranjeros. La tasa de provisión de camas (número de plazas en relación con el de estudiantes) es del 6 %, por debajo del 8 % de Madrid y Barcelona y muy por detrás del 14 % de la media europea.

València tiene una demanda de 41.153 camas para estudiantes universitarios y una oferta de plazas en residencias de solo 4.800, según un informe de la consultora Atlas Data Real Estate Analytics. Por encima está Madrid con un total de 107.336 estudiantes y Barcelona con 62.061. Además, el número de estudiantes del programa Erasmus ha aumentado un 10 % desde 2019.

Universidades

El Cap i Casal cuenta con ocho universidades y centros de educación superior de reconocido prestigio en los que están matriculados 105.000 alumnos. Según coinciden los promotores inmobiliarios, la oferta universitaria sumada a la climatología y a la calidad de vida han convertido a la ciudad en una de las más atractivas de España para los estudiantes nacionales y también para los más de 17.000 extranjeros que se instalan cada año para cursar erasmus, másteres y otros estudios universitarios.

Procedencia

Según cifras del gestor de residencias Resa, en cuanto a procedencias nacionales destacan los estudiantes de Alicante (18 %), Islas Baleares (8 %), Albacete (6 %) y Murcia (6 %). Sobre el total de estudiantes internacionales, a la cabeza se posiciona Estados Unidos (14 %), seguido de Italia (12 %), Francia (6 %), Alemania (4 %) y México (3 %).

Proyectos en marcha

En València y su área metropolitana hay en proyecto una quincena de residencias con 2.718 camas, aunque las consultoras advierten de que la cifra es insuficiente. Detrás del creciente interés en residencias de estudiantes están fondos de inversión procedentes de Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, España y promotoras. El principal inversor es el fondo de Países Bajos PGGM, que hace dos años compró al gigante español de residencias de estudiantes Resa por 900 millones de euros una cartera de 42 residencias y más de 11.500 camas. Resa tiene en València y Alboraia tres residencias, entre ellas un inmueble en la Patacona con 440 habitaciones.

Nido Living

Nido Living , plataforma de gestión de residencias de estudiantes propiedad del Fondo de Pensiones de Canadá (CPPIB), firmó en junio de 2025 la compra de la cartera ibérica de alojamiento Livensa Living, propiedad del fondo Brookfield Asset Management, en una transacción valorada en 1.200 millones de euros. La operación incluye la adquisición de dos residencias de estudiantes de València con 654 habitaciones. Las dos residencias son Livensa Living Studio Marina Real (situada en el Cabanyal) y Livensa Studio Valencia Viveros. CPPIB es el principal fondo estatal de pensiones de Canada.

La residencia de estudiantes Marina Real cuenta con 400 estudios de los que cincuenta son de ocupación doble. El edificio acaba de pasar por un proceso de renovación. La residencia Valencia Viveros está ubicada en el barrio de Benimaclet y dispone de 170 estudios con cocina completa y 84 con kitchenette.