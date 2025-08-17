Incendios forestales
Nuevas lanzaderas este domingo para viajar en tren entre Zamora y Madrid
Renfe han detallado que al menos hasta primera hora de la tarde no se va a restablecer la circulación a Galicia, ya que está supeditada a la evolución de los incendios
Carlos Gil Andrés
Los incendios mantienen suspendida la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia desde hace cuatro días, pero desde Renfe ya han confirmado que este domingo funcionarán las lanzaderas entre Zamora y la capital de España que ya se pusieron en marcha la jornada del sábado.
Los horarios de Madrid a Zamora son a las 13.20 y a las 19.17 horas, mientras que de Zamora a Madrid saldrán dos AVE a las 14.36 y a las 20.11 horas.
Fuentes de Renfe han detallado a La Opinión de Zamora que al menos hasta primera hora de la tarde no se va a restablecer la circulación a Galicia, ya que está supeditada a la evolución de los incendios y la recomendación es de las autoridades de Protección Civil.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Y de repente, volvimos a Distrito 10
- Barrio de la Aguja: el secreto mejor guardado de València
- Controlado 'sin llama' el incendio forestal en Xàtiva que ha obligado a desalojar varios chalés
- El aeropuerto de Valencia estrenará dos nuevas rutas gracias a Wizz Air este invierno
- Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue
- La Aemet activa la alerta roja por calor extremo en todo el prelitoral de Valencia
- La Granadella y el Portitxol, las calas de Xàbia del gran madrugón
- Un hombre agrede a feligreses en la Catedral de Valencia y es placado por el sacristán y expulsado