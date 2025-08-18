AVA denuncia que las bodegas del cava ofrecen por la uva "la mitad del año pasado"
La organización denuncia que los viticultores de Requena "están recibiendo unas primeras ofertas verbales que se sitúan en torno a los 0,45 euros/kg frente a los 0,87 de 2024
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha afirmado que algunas de las principales bodegas elaboradoras están llevando a cabo una "estrategia especulativa, abusiva e injustificada" con "la que pretenden hundir a la mitad los precios en origen de la uva". Así, la organización agraria ha apuntado en un comunicado que, coincidiendo con el inicio de la vendimia de las variedades más tempranas -Chardonnay y Pinot Noir-, los viticultores de Requena "están recibiendo unas primeras ofertas verbales que se sitúan en torno a los 0,45 euro/kg en convencional y 0,50 euro/kg en ecológico, lo que supone prácticamente la mitad de las cantidades medias abonadas el año pasado: 0,87 euro/kg en convencional y 1 euro/kg en ecológico".
El delegado de AVA de Requena, Fernando López, ha señalado al respecto que "los elaboradores tratan de excusar este desplome tan brutal de los precios -solo en el campo, no así en el consumidor- por la recuperación de un 20% de la cosecha en los viñedos catalanes, después de varias campañas con sequía, pero que tampoco llega a una producción normal por la incidencia de las enfermedades fúngicas".
Aforo
Sin embargo, ha apuntado que "el aforo de uva en otras zonas productoras como la Comunitat Valenciana o Extremadura no se ha incrementado, sino que el rendimiento queda acotado a 10.500 kg por hectárea". De este modo, ha advertido de que "si los precios cayeran a niveles tan bajos, perderíamos dinero en uno de los pocos cultivos que mantenían una rentabilidad digna y sólida".
Por ello, AVA-Asaja ha instado a "los operadores comerciales, especialmente a las grandes empresas que ostentan mucho poder en la cadena de valor del cava, a consensuar unos precios en origen que resulten beneficiosos para todas las partes, incluyendo a los agricultores que son quienes producen la materia prima". "Los productores y el resto de operadores debemos mantenernos unidos y coordinados para garantizar la continuidad de un producto de calidad que disfruta de una creciente demanda en los mercados", ha recalcado.
Por su parte, el asociado de AVA-Asaja Francisco Martínez, que preside la Asociación de Viticultores del Cava de Requena, ha apuntado que la solución pasa por "llegar a un consenso en los precios, buscando el equilibrio en toda la cadena de valor y no aceptando la imposición de unos precios por debajo de los costes de producción".
