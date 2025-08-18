AVA denuncia que las bodegas del cava ofrecen por la uva "la mitad del año pasado"

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha afirmado que algunas de las principales bodegas elaboradoras están llevando a cabo una "estrategia especulativa, abusiva e injustificada" con "la que pretenden hundir a la mitad los precios en origen de la uva". Así, la organización agraria ha apuntado en un comunicado que, coincidiendo con el inicio de la vendimia de las variedades más tempranas -Chardonnay y Pinot Noir-, los viticultores de Requena "están recibiendo unas primeras ofertas verbales que se sitúan en torno a los 0,45 euro/kg en convencional y 0,50 euro/kg en ecológico, lo que supone prácticamente la mitad de las cantidades medias abonadas el año pasado: 0,87 euro/kg en convencional y 1 euro/kg en ecológico".

El delegado de AVA de Requena, Fernando López, ha señalado al respecto que "los elaboradores tratan de excusar este desplome tan brutal de los precios -solo en el campo, no así en el consumidor- por la recuperación de un 20% de la cosecha en los viñedos catalanes, después de varias campañas con sequía, pero que tampoco llega a una producción normal por la incidencia de las enfermedades fúngicas".

Aforo

Sin embargo, ha apuntado que "el aforo de uva en otras zonas productoras como la Comunitat Valenciana o Extremadura no se ha incrementado, sino que el rendimiento queda acotado a 10.500 kg por hectárea". De este modo, ha advertido de que "si los precios cayeran a niveles tan bajos, perderíamos dinero en uno de los pocos cultivos que mantenían una rentabilidad digna y sólida".

Viñas en Utiel-Requena / Levante-EMV

Por ello, AVA-Asaja ha instado a "los operadores comerciales, especialmente a las grandes empresas que ostentan mucho poder en la cadena de valor del cava, a consensuar unos precios en origen que resulten beneficiosos para todas las partes, incluyendo a los agricultores que son quienes producen la materia prima". "Los productores y el resto de operadores debemos mantenernos unidos y coordinados para garantizar la continuidad de un producto de calidad que disfruta de una creciente demanda en los mercados", ha recalcado.

Por su parte, el asociado de AVA-Asaja Francisco Martínez, que preside la Asociación de Viticultores del Cava de Requena, ha apuntado que la solución pasa por "llegar a un consenso en los precios, buscando el equilibrio en toda la cadena de valor y no aceptando la imposición de unos precios por debajo de los costes de producción".