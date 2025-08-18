Las ciudades afectadas por la dana recuperan tejido empresarial
Poblaciones como Aldaia, Riba-roja, Catarroja, Alaquàs o Torrent elevan en el segundo trimestre el número de mercantiles en términos interanuales
La dana que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre del año pasado fue inmisericorde con personas, inmuebles, empresas e instalaciones públicas. La destrucción fue enorme sobre todo en las comarcas de l’Horta Sud, Utiel-Requena y la Ribera. Pero, igual que la hierba segada o los bosques quemados, al cabo del tiempo la naturaleza o la acción humana propician la resurrección. Poco a poco es lo que está sucediendo en las poblaciones afectadas por aquella histórica riada, aunque por el camino se hayan quedado muchos bienes, singularmente las personas. Así está ocurriendo con el tejido empresarial, que está renaciendo de aquella debacle. Con fuerza, aunque es cierto que desde el fondo se rebota con más empuje.
Los datos del Institut Valencià d’Estadistica (IVE) del segundo trimestre de este año, relativos al número de empresas inscritas en la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana, dejan constancia de ello. En las primeras posiciones de los cincuenta municipios de la autonomía con mayor número de mercantiles figuran las localidades de mayor tamaño que resultaron afectadas por la dana. En términos porcentuales, la primera posición corresponde a Aldaia y la segunda a Alaquàs, ambas con un crecimiento superior al 2,5 %. Por encima de la media autonómica del 0,3 % aparecen otras poblaciones como Catarroja, Riba-roja, Torrent y València, esta última afectada tangencialmente por la riada, sobre todo en barrios del sur como la Torre. Por contra, ninguna localidad dañada por la dana figura entre las 22 que vieron cómo el número de empresas se reducía en términos interanuales.
La dinámica es idéntica cuando se observa la estadística del ámbito comarcal, al menos en cuanto a la evolución de los territorios más damnificados. Así, l’Horta Sud experimenta un incremento en el número de mercantiles del 2 %, Utiel-Requena lo hace en un 3 % y la Ribera Alta, en un 0,5 %.
Dato general
Más allá de estas consideraciones, el informe del IVE, dependiente de la Generalitat, constata que al finalizar el segundo trimestre del año había en la Comunitat Valenciana 155.659 empresas inscritas en la Seguridad Social, con un aumento de 2.027 respecto al primer trimestre del año y de 436 en relación a junio de 2024. Tomando en consideración el tamaño, las empresas de entre 10 y 49 trabajadores son las que más crecen en términos relativos respecto del trimestre anterior, un 3,3 % (675), seguidas de las de entre 50 y 249, con un 1,6 % (53) y las de uno a nueve, con un 1 % (1.326), mientras que las de 250 o más disminuyen un 4,5 % (27). Por sectores, la construcción registra un aumento de 312, es decir un 1,8 %, mientras que los servicios lo hacen en un 1,4 % (1.638) y la industria en un 0,5 % (78). La agricultura se queda prácticamente igual con un descenso del 0,02 %.
Trabajadores
Por otro lado, los trabajadores de las empresas inscritas en la Seguridad Social aumentaron en un 1,9 % en términos interanuales (30.840), aunque solo lo hicieron en un 0,2 % (4.072) en la comparativa intertrimestral. De nuevo, la evolución más positiva correspondió a dos de las comarcas afectadas por la dana. En València, la cifra de empleados creció un 3 %, es decir, 10.596 personas más en las plantillas de sus empresas. En l’Horta Sud, el aumento fue del 3,9 %, con un alza de 5.430. Utiel-Requena registró una mejora del 2,7 % (184 más) y la Ribera Alta, del 2,2 % (1.130). Por contra, en la colindante Ribera Baixa se registró un descenso del 2,7 % (721 trabajadores menos).
Por sectores, los números positivos corresponden a la construcción (3.044), la industria (5.630) y los servicios (4.892), mientras que la agricultura experimenta una disminución muy significativa de 9.494 empleados.
Crecen los autonómos en la zona riada
Las dos comarcas de la Comunitat Valenciana que experimentaron una mejor evolución en el número de autónomos inscritos en la Seguridad Social fueron dos que se vieron afectadas por la dana del 29 de octubre pasado. En ambos casos se registra un incremento interanual del 4,2 %. Se trata de València, con un aumento absoluto de 1.438, que eleva la cifra a los 35.542, y de l’Horta Sud, con 657 más, hasta los 16.487. La Ribera Alta, por su parte, gana 145 y llega a 7.904, mientras que en Utiel-Requena la mejora es solo de dos para un total de 2.131. Los mayores descensos por comarcas corresponden al Rincón de Ademuz y a la Canal de Navarrés, en cada caso con una bajada del 6,5 % y el 6,6 %. De los 4.244 nuevos autónomos entre abril y junio, la mayoría (2.824) son de Valencia, seguida por Alicante (1.188) y Castellón (232), según los datos del IVE.
En líneas generales, los autónomos sin asalariados mejoran en número en un 2,2 % (949 más), mientras que los que no tienen trabajadores se quedan en un 0%, con alza de 69. Por sectores de actividad, aumentan en un 0,5 % en los servicios respecto al primer trimestre; en un 1 % en la construcción y disminuyen en un 0,2 % en la industria y en un 0,4 % en la agricultura. Las mujeres crecen en número en un 0,9 %, mientras que los hombres solo lo hacen en un 0,2 %. Las primeras se quedan en 81.572 y los segundos, en 134.567.
