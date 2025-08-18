Las exportaciones valencianas se contraen y casi agotan el saldo comercial

Las exportaciones de la Comunitat Valenciana tuvieron un negativo comportamiento en el primer semestre de este año, lo que, unido a una evolución en verde de las importaciones, ha dejado casi temblando al saldo comercial de la autonomía, según los datos que ha publicado hoy el Ministerio de Economía. Los números son bien ilustrativos. Entre enero y junio, las ventas al exterior del territorio alcanzaron los 19.227 millones de euros, con un descenso de ocho décimas que se vio propiciado por la caída del 4 % de las ventas de Castellón y del 2 % de Valencia, frente a la subida del 7 % de Alicante.

Importaciones

La evolución en rojo de la Comunitat Valenciana contrasta con el aumento del 1 % (hasta los 197.150 millones) experimentado en el mismo período por el conjunto de España. Pese a todo, la autonomía se mantiene como la cuarta del país en volumen exportador, por detrás de Cataluña, Madrid y Andalucía. Acapara el 9,8 % del total. Las compras efectuadas por el territorio en el exterior ascendieron a 18.825 millones de euros, con un aumento del 6,8 % que es superior al 5,4 % en que subieron las importaciones en toda España. Como consecuencia de ambas dinámicas, el saldo comercial positivo de la Comunitat bajó un 79,5 % y quedó reducido a 352 millones. Claro que España tiene el saldo negativo disparado y por mucho: 25.000 millones.

Instalaciones de control fronterizo en el puerto de València / JM Lopez

La reducción en el volumen de las exportaciones valencianas se debe de manera primordial al mal comportamiento del sector de automóvil como consecuencia de las dificultades que atraviesa la factoría Ford de Almussafes y, en consecuencia, su parque de proveedores y toda la industria auxiliar. Esta actividad en su conjunto ha reducido sus ventas en un 21,1 % en los seis primeros meses de 2025, hasta los 2.111 millones de euros. Las importaciones han sido superiores en 114 millones y, por tanto, el saldo comercial ha sido negativo en un 4,3 %. También cerraron el período en negativo los productos energéticos, las semimanufacturas no químicas (como el papel o los productos cerámicos), los productos químicos y bienes de consumo duradero como muebles o electrodomésticos. El grupo de alimentación, que incluye a los cítricos, creció un 10,2 % y llegó a los 5.111 millones.

Destinos

Poco más de 11.300 millones de las ventas al exterior de la Comunitat Valenciana se dirigieron al resto de la Unión Europea, con un descenso del 1,4 %. Las bajadas más significativos se produjeron en Francia e Italia, mientras que el segundo mejor socio comercial de la zona -Alemania- se situó en positivo con un 8 % más. De otros lugares del mundo, destaca la bajada del 2,3 % en las ventas a Estados Unidos (1.435 millones en total). A este respecto habrá que ver en los próximos balances del Ministerio de Economía cuál es la afectación de los aranceles impuestos por Trump a la Unión Europea, que alcanzan el 15 %. El saldo comercial con este país es positivo para la Comunitat en 532 millones. Una minucia si lo comparamos con el que tiene, pero negativo, con China, que se sitúa en los 2.900 millones: las exportaciones al gigante asiático han crecido un 31,9 %, hasta los 344 millones, pero es que las importaciones lo han hecho en un 19,6 %, hasta 3.245.