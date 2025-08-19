Más de 6.000 kilómetros al mes para llevar dinero a pueblos valencianos sin banco

Las dos oficinas móviles de CaixaBank que dan servicio en la Comunitat Valenciana garantizan la cobertura bancaria en un total de 70 localidades en riesgo de exclusión financiera en las que residen cerca de 73.000 personas, según ha informado hoy la entidad con sede social en València en un comunicado. El servicio de ofimóvil, que en la región recorre más de 6.200 kilómetros al mes, permite a los usuarios, sean o no clientes de CaixaBank, realizar las operaciones bancarias más habituales, entre las que destacan retirar efectivo, hacer ingresos y pagar recibos e impuestos en localidades sin oficina bancaria o con restricciones que limitan el acceso a los servicios financieros. Un 70% de los usuarios atendidos tiene más de 65 años.

En la Comunitat Valenciana, las dos oficinas móviles de CaixaBank dan servicio en 39 poblaciones de Valencia en las que viven casi 51.500 personas y en 31 localidades de Castellón con cerca de 21.500 habitantes. Además, la entidad desplazó varias oficinas móviles a las localidades de la provincia de Valencia más afectadas por la dana del 29 de octubre en las que las oficinas físicas estuvieron cerradas. Prestaron servicio en las poblaciones de Algemesí, Benetússer, Paiporta, Aldaia, Albal y Massanassa.

Exclusión

La trascendencia de este servicio queda patente con el último informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). El documento, publicado el pasado julio, señala que el número de localidades en la Comunitat Valenciana que al cierre de 2024 no tenían un punto de acceso presencial a servicios bancarios o a poder sacar dinero en efectivo se había reducido ligeramente, pasando de los 52 municipios de 2023 a 51. Sin embargo, esta bajada no vino acompañada de una reducción de la población que padece esta situación. Más bien lo contrario. No en vano, en el citado ejercicio se produjo un repunte de más de 300 personas excluidas finacieramente, llegando así a los 11.345 habitantes. Sin las citadas oficinas móviles, la exclusión afectaría a 121 poblaciones y 84.000 ciudadanos.

Oficinas móviles / Levante-EMV

CaixaBank ofrece, por otro lado, cobertura financiera a través del modelo de oficina bancaria en 230 municipios de la Comunitat Valenciana y en 34 es la única entidad. El banco dispone de más de 4.000 sucursales en todo el país, de las cuales 329 están en la autonomía.

Casi 1.400 poblaciones

A cierre de primer semestre, los ofimóviles de CaixaBank ofrecieron cobertura financiera en un total de 1.396 poblaciones españolas en las que viven más de 640.000 personas, que pueden realizar las operaciones bancarias más habituales. A mediados de 2024, eran 804 las localidades atendidas a través de este servicio, lo que supone un incremento del 74% en un año.

Interior de una oficina móvil de CaixaBank / Levante-EMV

CaixaBank cuenta con un total de 33 oficinas móviles, 29 de las cuales recorren más de 75.000 kilómetros de media al mes y prestan servicio en 17 provincias de siete comunidades autónomas: además de Castellón y Valencia; Ávila, Burgos, León, Palencia y Segovia, en Castilla y León; Granada, en Andalucía, la Comunidad de Madrid, La Rioja, y las cuatro provincias de Cataluña, además de Ciudad Real, Guadalajara y Toledo, en Castilla-La Mancha. Asimismo, la entidad tiene otros cuatro ofimóviles en reserva para atender acontecimientos empresariales, culturales y deportivos, así como contingencias excepcionales como la dana. Cada oficina móvil cuenta con rutas diarias diferentes y, en función de la demanda, visita las localidades a las que presta servicio entre una y cuatro veces al mes.

Servicio

El servicio de ofimóvil permite a los usuarios, sean o no clientes, realizar operaciones bancarias habituales, como retirar efectivo, hacer ingresos y pagar recibos e impuestos en localidades sin oficina bancaria o con restricciones a servicios financieros.