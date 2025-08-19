El Ibex 35 abre al alza y mira a los 15.300 puntos

El Ibex 35 abrió la sesión de este martes con un avance del 0,14%, hasta situarse en los 15.272 puntos, en una jornada marcada por los resultados de la reunión celebrada el lunes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el de Ucrania, Volodimir Zelenski, y líderes europeos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

El encuentro, que tuvo lugar en Washington, se ha saldado con la intención de las partes de celebrar una reunión bilateral primero (entre Rusia y Ucrania) y trilateral después (incluyendo a Estados Unidos) para intentar cerrar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto de Ucrania, iniciado en febrero de 2022. El presidente ruso, Vladimir Putin, por su parte, mantuvo una conversación telefónica con Trump en la que abordaron la posibilidad de elevar el nivel de representación de Moscú y Kiev ante esa futura reunión entre los dos países vecinos.

Asimismo, Zelenski ha confirmado que ha propuesto a su homólogo estadounidense la compra de 90.000 millones de dólares (algo más de 77.200 millones de euros) en armamento del país norteamericano a través de la financiación de aliados europeos, a cambio de garantías de seguridad de Washington.

Al margen de los resultados de este encuentro, los inversores estarán también pendientes este martes de los resultados de Home Depot y de los datos de permisos de construcción de Estados Unidos. El miércoles se conocerán los resultados de Walmart y las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), todo ello antes del plato fuerte de la semana: la cumbre de banqueros centrales de Jackson Hole (Wyoming) que se inicia el jueves.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, al que Trump quiere echar del cargo, ejercerá de anfitrión en este cónclave anual que se viene celebrando desde 1982 en esta estación de montaña y que contará con la presencia de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. Los analistas esperan que la Fed flexibilice su política monetaria a partir de septiembre, por lo que los inversores estarán muy pendientes de los mensajes que lance Powell durante esta cumbre.

En Europa, esta semana se conocerán los PMIs preliminares de agosto en Alemania, Reino Unido, Francia y la eurozona, que permitirán evaluar el pulso de la actividad manufacturera y de servicios en un contexto de desaceleración. Además, se publicará el dato final de IPC en la eurozona y el IPC de Reino Unido de julio.

En este contexto, las mayores subidas del Ibex 35 en la apertura de este martes las protagonizaban ArcelorMittal (+1,2%), Ferrovial (+0,6%), Logista (+0,35%), Iberdrola (+0,31%) y ACS (+0,30%). En el lado de los descensos, destacaban los de Grifols (-1,07%), Indra (-0,69%), Enagás (-0,45%), Acciona (-0,40%) y Naturgy (-0,30%).

Las principales plazas europeas abrían la jornada también en positivo. Francfort se revalorizaba casi un 0,2% en la apertura, mientras que París avanzaba algo más de un 0,1% y Londres subía un leve 0,07%.

El petróleo, a la baja

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, bajaba un 0,8% en la apertura de las Bolsas europeas y se situaba en los 66,07 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, caía también un 0,8%, hasta los 62,18 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1677 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años se relajaba hasta el 3,340%.