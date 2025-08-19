Las ITV valencianas perdieron más de un 6 % de negocio en 2024 por la falta de personal

La falta de inspectores que colapsó las estaciones de la ITV de la Comunitat Valenciana durante el verano del año pasado dejó una odisea para los conductores que necesitaban pasar este trámite obligatorio y se encontraban con la decisión de tener que hacer colas de horas y horas en alguno de los centros o tener que optar por desplazarse a otras autonomías -como hicieron muchos- para pasar la inspección. Sin embargo, no solo los usuarios padecieron los efectos de esa situación. Porque el citado caos también golpeó considerablemente los ingresos estimados por la sociedad pública que gestiona este servicio en la autonomía, Sitval. Tanto es así que, según muestran las cuentas del pasado ejercicio de la entidad, la ausencia de un número suficiente de trabajadores para hacer las inspecciones provocó que el negocio de la entidad se redujera respecto a sus previsiones.

"La cifra de negocio ha quedado un -6,4% por debajo de la esperada, consecuencia del menor número de inspecciones realizadas por la falta de personal inspector, al no autorizarse las contrataciones indicadas en el Plan Estratégico de la Sociedad", destaca al respecto Sitval en su informe de gestión, en el que -no obstante- sí se valora positivamente que pese a este descenso de las inspecciones se han obtenido unos beneficios de siete de millones "que se traspasarán a reservas voluntarias de cara a atender las inversiones futuras en nuevas estaciones". Hay que recordar que, según se dejó claro el año pasado, la intención es abrir antes de 2034 un total de diez estaciones más en la Comunitat. Entre ellas, algunas ya perfiladas como la de Torrent.

Pese a valorar positivamente estos resultados operativos, la realidad es que -contablemente- el ejercicio del año pasado no fue tan provechoso como el del año previo. Debido a la citada reducción en el volumen de inspecciones -a pesar de contar con dos meses más de trabajo, ya que el retorno a manos públicas del servicio se dio entre febrero y marzo de 2023- y a que también se produjo una "homogeneización salarial aprobada por el Consejo" -que hizo que el gasto de personal pasara de 41 millones de euros a 51-, los beneficios expuestos en las cuentas de Sitval reflejan cómo estos pasaron de los 10,9 millones de euros a los citados siete.

La estación de la ITV de Vara de Quart, este verano. / Francisco Calabuig

A la espera de la OPE

Pero, más allá de cifras y casi ocho meses después de que se cerrara esa memoria, ¿en qué punto se encuentran las incorporaciones laborales que lastraron las inspecciones? De momento, sin concretarse. Según explican fuentes sindicales conocedoras de la situación, la esperada Oferta Pública de Empleo (OPE) ya habría pasado todos los filtros del Consell después de que, durante meses, la falta de autorización desde el área de Presupuestos, englobada en la Conselleria de Hacienda que dirige Ruth Merino, lastrara su avance.

Según se ha venido resaltando desde la Conselleria de Industria, la intención es que mediante esta oferta se puedan incorporar de manera fija hasta 112 trabajadores a Sitval, una cifra que permitiría compensar el déficit de más de un centenar de personas que desde inicios de año vienen reclamando los sindicatos. De momento, para compensar esta situación en un periodo estival que suele ser de pico de actividad, se incorporaron más de un centenar de refuerzos temporales que han evitado una nueva crisis en el servicio.

La situación de las ITV

En concreto, según se puede observar en la web de Sitval, el color verde -el que refleja que hay una cita disponible antes de los próximos 30 días- es el mayoritario en las 27 estaciones que componen el servicio en la autonomía. Tanto es así que, este martes, solo seis centros de inspección se encontraban sin un turno disponible o con fecha ya en el mes de octubre. Estos son los casos de las instalaciones de Benidorm, Ondara, Gandia y las únicas tres estaciones que tiene la provincia castellonense: Castelló, Vila-real y Vinaròs.