Las viviendas de segunda mano ya son más caras que en la burbuja inmobiliaria

Como el calor abrasador de este verano, que parece que nunca se va a ir (o a relajarse), la vivienda vive instalada también en su particular proceso incontrolable: el de los precios, que escalan mes tras mes a niveles estratosféricos. Con un mercado de primera mano raquítico y al que solo pueden aspirar personas con alto poder adquisitivo, la vivienda de segunda mano se ha convertido en el último refugio para quienes quieren comprar un piso y pueden permitírselo. Y, claro, la demanda disparada ha disparado también los precios. Tan es así que la Comunitat Valenciana registró el pasado julio el máximo desde la burbuja inmobiliaria de la primera década del siglo.

En concreto, el precio del metro cuadrado en la autonomía se situó en el séptimo mes del año en los 2.436 euros por metro cuadrado, una cifra no vista desde el máximo alcanzado en 2007, un año antes de que la caída de Lehman Brothers se convirtiera en el emblema de la Gran Recesión, según un informe que ha publicado hoy el portal inmobiliario Fotocasa. La variación, de solo un 0,2 % respecto a ese ejercicio, cuando marcó 2.430, es la menor de las cinco regiones que este julio retornaron a precios históricos.

Autonomías

La peor parada es Baleares, donde el coste de una vivienda de segunda mano está, de media, en los 5.069 euros el metro cuadrado tras incrementarse en un 84 % desde el máximo de 2007. Le sigue Madrid, con 4.858 euros y una subida del 47 %. A continuación aparece Canarias, con un alza del 22 %, hasta los 3.157, mientras que la cuarta posición corresponde a Andalucía, con un aumento del 4 %, hasta los 2.610. La quinta posición corresponde a la Comunitat Valenciana, con los datos ya mencionados. Hay autonomías con precios más altos, como Cataluña (3.108) o el País Vasco (3.512), pero en ambos casos el coste está un 20 % por debajo del que tenían en 2007. Algo parecido sucede en el conjunto de España, donde el precio del metro cuadrado está en 2.715 euros, un 8 % por debajo de los 2.952 alcanzados en abril de 2007.

Una vivienda en venta en Alzira / PERALES IBORRA

"El precio de la vivienda de segunda mano en España se encuentra a menos de un 10% de marcar máximos históricos. Varias comunidades ya han superado los precios registrados en 2007, lo que implica que sus ciudadanos nunca se habían enfrentado a precios tan altos como ahora. Lo mismo sucede en las provincias y ciudades con mayor capacidad de atracción poblacional y en zonas turísticas, donde la presión de la demanda es mayor. La accesibilidad a la vivienda está en riesgo debido a que el esfuerzo salarial que los compradores tienen que realizar está en su punto más alto. Mientras la oferta no aumente, el tensionamiento de los precios se mantendrá. Probablemente, si el ritmo de encarecimiento se mantiene, el año que viene, toda España, alcanzará precios máximos", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz del citado portal.

Capitales

Fotocasa también analiza la evolución de los pisos de segunda mano en las principales capitales de provincia españolas. En el caso de la autonomía, aquí los precios están muy por encima de la media. De las incluidas en el documento, solo seis de todo el país llegaron en julio a una cifra superior a la de hace 18 años. Se trata de Málaga (4.145 euros el metro cuadrado), Teruel (1.964), Madrid (6.063), A Coruña (3.266), Alicante (2.831) y València (3.365). Otras cuatro llegaron a su máximo en junio. Se trata de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, San Sebastián y Pontevedra. Palma de Mallorca lo alcanzó en marzo de este año. Entre las que están por debajo de sus datos de 2007 aparecen Barcelona (5.151) o Bilbao (3.870).