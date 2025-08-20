Baños colapsados y duchas insalubres: Así están las instalaciones de la mayor operadora de servicio de tierra de Manises

Retretes atascados y precintados por bolsas al estar fuera de servicio o duchas teñidas de marrón y con las puertas descolgadas en una de las instalaciones que acogen al personal de la mayor compañía de 'handling' -el área que se encarga de los servicios de asistencia en tierra- que opera en el aeropuerto de Valencia, Groundforce. Esa es la denuncia que hacen a este diario fuentes de Comisiones Obreras conocedoras de la situación de este enclave, el cual aseguran que está en condiciones "pésimas" y frente al cual los trabajadores afectados, los de la zona de rampa, se encuentran "desesperados, porque ya no sabemos dónde acudir para que se solucione este problema".

Barracones de 20 años de antigüedad

Según explican las citadas fuentes, estas instalaciones -que Aena alquila a compañías que operan servicios como el de Groundforce con el 'handling', siendo estas últimas las que deben encargarse del mantenimiento y reparación de las mismas- son "barracones" que se instalaron cerca de la zona de carga de forma provisional "hace más de 20 años". Dos décadas de antigüedad que los empleados que usan este punto notan en sus propias carnes. "Los cuatro baños que hay se atascan y la mayoría de las duchas no funcionan. Solo hay una y porque han sido los propios trabajadores los que han comprado la alcachofa", destacan sobre unas instalaciones que, en una época marcada por el pico de actividad dentro de un aeropuerto cada vez más saturado a causa del encadenado de récords, ve cómo actualmente "pasa mucho personal por ahí". "Lleva afectando desde hace un año, pero ahora mucho más porque hay más pasajeros, más personal y más uso", insisten.

Desde CC OO, además, afirman que la compañía -a la que este periódico intentó contactar ayer en varias ocasiones, sin obtener respuesta- "nos dicen que llaman al fontanero, va, pero el problema es que las tuberías del desagüe están colapsadas". Y, mientras, el problema persiste. Esto obliga a los trabajadores a buscar soluciones como tener que ir "a los baños de la terminal y, si no, al de la empresa de al lado". "Estamos hablando de una plantilla de 200 trabajadores que, después de estar toda su jornada en la pista superando los 40 grados, solo tienen una ducha operativa", critican desde la central, que asegura que llevan pidiendo "desde hace años que nos den unas instalaciones definitivas".

Baños, fuera de servicio, en las instalaciones de Groundforce en Manises. / Levante-EMV

Asimismo, ante estas malas condiciones, desde el sindicato señalan que se han puesto ya "dos denuncias ante la Inspección de Trabajo", la primera en marzo y la segunda en mayo. No obstante, remarcan, este órgano "no ha dado señales de vida" a día de hoy.

Ante este contexto y preguntadas sobre todo esta problemática, fuentes de Aena sí añadían a este diario este martes que "el mantenimiento de las instalaciones de Groundforce en el aeropuerto les corresponde a ellos". Sin embargo, desde el operador de las instalaciones aéreas de Manises también indicaron que, "si hay necesidad de mejorar o adecuar las instalaciones que no forman parte del mantenimiento, Aena las acometerá como en el resto de sus instalaciones".

Otros enclaves deteriorados

La situación del barracón de Groundforce, sin embargo, no son el único cuyo estado ha sido denunciado recientemente en el aeropuerto. Como ya publicó este diario hace dos semanas, los taxistas alertaban también de la situación en la que se encuentra el pequeño edificio con baño y mesas -anexo al parking de Manises- donde estos conductores esperan las salidas y llegadas. En el mismo, se podían ver ventanas rotas, basura, desperfectos, baños roídos y mal arreglados con bridas o topes de madera, montañas de basura cerca de la gente y suelos bajo las máquinas de 'vending' que parece que no se han limpiado en décadas. Sobre ello, desde Aena afirmaron en ese momento que las instalaciones "son atendidas diariamente por los servicios de limpieza" y que "se ha observado que el uso que algunos miembros del colectivo realizan de dichas instalaciones no siempre se ajusta a los estándares de mantenimiento y conservación que las mismas requieren".