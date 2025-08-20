Charter abre 25 supers en el primer semestre

Charter, la franquicia de Consum, ha abierto 25 nuevos supermercados en el primer semestre de su ejercicio 2025, cifra que representa el 71% del total previsto para todo el año. Cataluña y la Comunitat Valenciana han concentrado 21 de las aperturas. El objetivo establecido por Charter para este ejercicio era abrir 35 establecimientos distribuidos entre Cataluña (18), Comunitat Valenciana (9), Castilla-La Mancha (3), Andalucía (4) y Región de Murcia (1).

Concretamente, en Cataluña se han abierto 11 tiendas hasta agosto, repartidas 10 en la provincia de Barcelona (Hospitalet de Llobregat, Mataró, 3 en Badalona, Torelló, Barcelona capital, El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat y Manresa) y 1 en El Vendrell, en la provincia de Tarragona. En la Comunitat Valenciana, Charter ha inaugurado un total de 10 tiendas, de las cuales 7 están en la provincia de Valencia (Puerto de Sagunto, Torrent, Valencia capital, Navarrés, Canet d’En Berenguer, Alginet y Mislata) y 3 en la provincia de Alicante (Benidorm, El Campello y Muro de Alcoi).

Andalucía

En Andalucía, se han abierto 3 Charter: 2 en la provincia de Almería (Mojácar y en la ciudad de Almería) y el otro en Castellar (Jaén). También se ha inaugurado un nuevo Charter en Lorca (Región de Murcia). La franquicia Charter se consolida como una buena alternativa de negocio y autoempleo. Actualmente, el 76% de las tiendas Charter las administran personas que ya tienen tienda y deciden seguir invirtiendo en nuevas aperturas.

Supermercado Charter / Levante-EMV

A mediados de julio, Charter alcanzó las 500 tiendas, que se encuentran repartidas en la Comunitat Valenciana (220), Cataluña (168), Castilla-La Mancha (66), Andalucía (18), Región de Murcia (21) y Aragón (7) y continuarán en expansión durante los próximos meses.

Previsión 2025

El objetivo de la franquicia Charter para este ejercicio es seguir creciendo y que Consum aumente las ventas mayoristas a su franquicia un 8%, hasta superar los 846,23 millones de euros. Una de las fortalezas de Charter es la proximidad y la amplia gama de productos, lo que ayuda a realizar una compra completa por parte de los clientes.