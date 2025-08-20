Comprar un piso con piscina en València supone un sobrecoste del 110 %
La capital autonómica es una de las ciudades españolas donde adquirir una vivienda con derecho a ese servicio es más caro
La compra de una vivienda se ha convertido en una auténtica odisea para la inmensa mayoría de los ciudadanos que tienen esa necesidad y el problema se complica si además se desea tener una piscina propia o comunitaria. En España, adquirir un piso con piscina es, de media, un 91% más caro que comprarlo sin ella, según un estudio publicado por idealista. En un verano con varias olas fuertes de calor como el de este año, solo el 34% de los pisos en venta que se anuncian en España en la plataforma inmobiliaria dispone de esta comodidad. Los datos de València son sensiblemente peores, dado que el sobrecoste asciende al 110 % y el número de inmuebles con ese complemento se reduce al 9 %.
Barcelona es la capital en la que es mayor la diferencia entre los pisos que se venden con piscina frente a los que no es, ya que su precio es un 163% superior. Le siguen las diferencias de precio de Teruel (147%), Lleida (118%), Ceuta (112) y València (110%). Con un sobreprecio inferior al doble se encuentran Santa Cruz de Tenerife (96%), Toledo (94%), Palencia (94%) y Burgos (91%).
Escalafón
El ranking por encima del 50% de sobrecoste se completa con las ciudades de Málaga (89%), Córdoba (83%), Melilla (82%), Tarragona (80%), Jaén (79%), Santander (77%), León y Zaragoza (76% en ambos casos). También aparecen Alicante (73%), Cádiz (72%), Las Palmas de Gran Canaria (72%), Cáceres (70%), Huesca (69%), Palma (55%), Cuenca (54%) y Badajoz (51%). Por su distribución urbanística, los pisos con piscina son más baratos en Salamanca (-11%) y A Coruña (-24%). En Madrid las viviendas que están en el mercado con piscina son, de media un 14% más caras que las que no la tienen. En San Sebastián la diferencia es del 23%, mientras que en Sevilla llega hasta el 37%.
Las grandes diferencias entre las ciudades de Madrid y Barcelona tienen una explicación relacionada con el urbanismo de los últimos lustros en ambas ciudades, ya que se debe a la capacidad que ha tenido Madrid en los últimos años de crear nuevos desarrollos urbanísticos con zonas comunes, frente a la limitación geográfica que registra Barcelona para crear nuevos proyectos y su cercanía a la playa. Una circunstancia que también se da en València.
Número
En España el 34% de todos los pisos en venta en idealista cuenta con piscina. La capital en la que más inmuebles cuentan con esta comodidad es Alicante, ya que el 37% de todas los que se anuncian la tiene. Le siguen Málaga (31%), Palma (23%), Ciudad Real (19%), Logroño (17%), Granada (16%), Cuenca (16%), Melilla (14%), Almería (13%), Ávila (13%), Toledo, Córdoba, Valladolid y Madrid (12% en los 4 casos). En Barcelona el 6% de los pisos dispone de ella.
Son cinco las capitales en las que el peso de las viviendas en venta con piscina no es estadísticamente relevante: Vitoria, Bilbao, Pontevedra, Ourense y Zamora. Con solo el 1% de las viviendas anunciadas están las ciudades de Soria, Huesca, Ceuta, Palencia, Lugo, Cádiz, León, Oviedo, Pamplona y Huelva.
