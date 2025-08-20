Nespresso firma con el Roig Arena como socio y proveedor de cafe

El Roig Arena sigue incorporando socios y proveedores de cara a su apertura de puertas en septiembre. Según ha anunciado el recinto multiusos impulsado por Juan Roig en un comunicado este miércoles, el último de estos acuerdos se ha alcanzado con Nespresso Professional, la división de la firma encargada de dar soluciones de café integrales a empresas, oficinas y al sector de la hostelería. En concreto, la marca se convertirá en en partner oficial del recinto.

Proveedor exclusivo

Nespresso Professional, además, se convierte en el proveedor exclusivo de café del recinto para todos sus eventos musicales, deportivos y de entretenimiento, así como para toda su oferta de restauración. Esta colaboración pone de manifiesto -han explicado desde el recinto- "la versatilidad de la marca para adaptar sus soluciones profesionales a cualquier entorno, desde espacios gastronómicos hasta grandes eventos".

Con esta alianza, más allá de ofrecer café de alta calidad y sostenible, el objetivo es "crear experiencias memorables para todos los asistentes. Con recetas exclusivas y shows de coctelería, Nespresso invitará al público a descubrir nuevas y deliciosas formas de disfrutar del café fuera del hogar", han incidido en el comunicado.

Nespresso será nuevo socio y proveedor del Roig Arena. / Levante-EMV

Una oportunidad

Para Víctor Sendra, director general del Roig Arena, “el acuerdo con Nespresso Professional es una gran oportunidad de contar con una marca de relevancia internacional. Gracias a esta alianza, los usuarios podrán disfrutar de café de calidad y de propuestas exclusivas, en línea con el compromiso con la excelencia de Roig Arena”, ha añadido.

Pau Clavell, director comercial de Nespresso Professional añade que: “Este acuerdo con Roig Arena representa una oportunidad única para acercar nuestra pasión por el café a un público amplio y diverso, en un espacio que se convertirá en un símbolo tanto deportivo como cultural para la ciudad. Valencia es una ciudad a la que le tenemos mucho cariño por haber sido la primera en España donde han podido depositarse las cápsulas utilizadas en contenedores amarillos, facilitando así el proceso de reciclaje a sus ciudadanos. Además, en Valencia contamos con varias boutiques y apoyamos a la industria hotelera local, tan relevante en la zona. Nos entusiasma formar parte de un proyecto que, sin duda, enriquecerá la experiencia de todos los asistentes”.