Aedas vende a jóvenes la mitad de una promoción en Quart de Poblet cuya construcción acaba de empezar

La promotora AEDAS Homes, ha vendido ya la mitad de una promoción en Quart de Poblet cuya construcción acaba de comenzar, según ha informado hoy la empresa en un comunicado en el que afirma que, en apenas ocho mes -desde noviembre de 2024-, la compañía ha vendido más del 50% de las 122 viviendas que conforman este residencial, fundamentalmente, a clientes jóvenes. El proyecto "alcanza ahora un nuevo hito con el inicio de las obras de la mano de la reconocida constructora valenciana Grupo Bertolín".

“Haber vendido más de la mitad de la promoción en un tiempo récord es todo un éxito. Un éxito que ahora es correspondido por Aedas Homes con el hito de la llegada de las grúas antes incluso del plazo comprometido con los clientes, planteado para agosto. El inicio de la construcción es un gran paso que nos permite cumplir con el calendario establecido”, afirma Diana Morán, gerente de Promociones de Aedas Homes en Valencia, quien adelanta que la compañía mantiene el plazo previsto de entrega de las viviendas para mediados de 2027.

Primeros trabajos en la parcela de la promoción Atalanta / Levante-EMV

La gerente destaca en el comunicado que la promoción Atalanta está dando respuesta, fundamentalmente, a clientes y parejas jóvenes. “Hasta el 85% de los actuales compradores responden a un perfil joven que adquiere su primera vivienda”, remarca. “Además”, añade, “Atalanta también ha despertado mucho interés entre inversores, que valoran mucho la obra nueva y que optan por la oferta de calidad y a precios más atractivos que ofrece Atalanta y el área metropolitana de València”.

Corredor verde

“Tanto jóvenes como inversores están valorando la ubicación y las buenas comunicaciones de Quart de Poblet con el centro de València”, señala Diana Morán. “La promoción tiene a escasos 300 metros las paradas de Metro Quart de Poblet y Faitanar, por donde pasan las líneas 3, 5 y 9; también dispone de cómodas conexiones con la capital; y se encuentra en un nuevo desarrollo urbanístico, en un entorno natural con corredor verde incluido”, especifica.

Atalanta ofrece una amplia variedad de tipologías desde 234.000 euros, con inmuebles de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, incluidos áticos y bajos con grandes terrazas como oferta destacada. La promoción también disfrutará de zonas comunes con piscina al aire libre, gimnasio, aparcamiento para bicicletas, taquillas inteligentes, conserjería y un local comunitario que cuenta con zonas de coworking, gourmet e infantil.