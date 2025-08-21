Baleària botará su tercer ‘fast ferry’ a gas natural el 19 de septiembre

Baleària avanza a buen ritmo en la construcción del Mercedes Pinto, su tercer fast ferry propulsado por gas natural, que tiene previsto botar el 19 de septiembre en los Astilleros Armon de Gijón, según ha informado hoy en un comunicado. Los trabajos del fast ferry Mercedes Pinto se encuentran ya en una fase avanzada con toda la estructura del casco realizada y se están instalando los tanques de gas natural, los motores principales y auxiliares y el sistema de propulsión entre otros, además de colocar el cableado eléctrico y las tuberías.

Gemelos

El Mercedes Pinto, que se prevé que esté operativo en 2026, reforzará la flota ecoeficiente de Baleària, sumándose a sus gemelos Eleanor Roosevelt (2021) y Margarita Salas (2023). El buque, con 123 metros de eslora y capacidad para 1.200 pasajeros y 425 vehículos, "mantendrá la misma línea de innovación y comodidad de los anteriores". Contará con dos cubiertas de salones para butacas, diferentes cafeterías tanto en el interior como en la terraza, zona exclusiva para niños y acomodaciones pet-friendly, entre otros.

El ferry en construcción / Levante-EMV

Este será el duodécimo buque de Baleària con motores duales a gas natural, tecnología que también está preparada para funcionar con biometano al 100% o con mezclas de hidrógeno verde de hasta un 25%, energías renovables neutras en emisiones de CO₂ que representan el futuro de la propulsión marítima.

Reconocimiento

El nuevo fast ferry lucirá el nombre de Mercedes Pinto, en homenaje al legado de la escritora y poetisa tinerfeña del siglo XX. Pinto desarrolló una aclamada trayectoria como escritora, poetisa, dramaturga, conferenciante y figura cultural en el ámbito hispanoamericano. Pinto es reconocida internacionalmente por ser una mujer pionera en la defensa de ideales de progreso, justicia social y avance en derechos civiles, donde destaca especialmente su implicación en el reclamo de la modernización de la ley del divorcio.