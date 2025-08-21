El bocadillo de jamón serrano como nunca lo has comido

A qué decir lo contrario: donde se ponga un jamón ibérico... Cierren como gusten la frase. Seguramente estaremos de acuerdo. Pero no olviden que un buen ibérico no está al alcance de todo el mundo ni por cantidad de producción ni por coste. Partiendo de esta premisa, el común de los consumidores que quieren degustar el emblema de la gastronomía española tienen que decantarse por el jamón serrano -en sus diferentes calidades, claro-, que proviene de cerdos de razas blancas, como el Duroc, Landrace o Large White. Estos animales son criados principalmente en granjas intensivas, se alimentan con piensos a base de cereales y su curación oscila entre 7 y 16 meses. El Ibérico, por contra, tarda entre 24y 48 meses en madurar, es una raza autóctona de la península y su alimento distintivo es la bellota.

Pero no entremos en competiciones. Cada producto tiene su espacio. La Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc) se ha propuesto dar caché al noble, accesible y socorrido jamón serrano y para ello ha puesto en marcha una ruta del bocadillo con este relleno. Hoy llega a València, donde estará hasta el sábado en la avenida de Aragón, junto a la plaza Zaragoza. Esta ruta experiencial tiene como objetivo «poner en valor el sabor y los beneficios nutricionales de uno de los productos más reconocidos de la gastronomía nacional», asegura la patronal sectorial. Bajo el lema «Si es de jamón serrano, salud y sabor en cada bocado», la propuesta combina talleres de elaboración de bocadillos saludables, charlas nutricionales y actividades interactivas para todos los públicos, desde escolares y familias hasta visitantes y turistas.

Versión propia

Los asistentes podrán preparar su propia versión del bocadillo de jamón serrano con ingredientes como tomate rallado, rúcula o queso curado, mientras una nutricionista explica sus beneficios dentro de la dieta mediterránea.

Interior de la unidad móvil desplazada por Interporc / Levante-EMV

La experiencia se completa con contenidos sobre bienestar animal, sostenibilidad y liderazgo femenino en el sector porcino de capa blanca, en una unidad móvil que dispone de cocina, pantallas táctiles, zona multifuncional y accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Unidad móvil

La unidad móvil llega a la ComunitatValenciana tras su paso «exitoso» por Cataluña. Luego se trasladará a Murcia y Andalucía en un recorrido que también tiene un componente evangelizador sobre un manjar con gran presencia en la autonomía valenciana.

Según los datos de Interporc, la Comunitat ocupa el sexto lugar en el ranking de exportaciones nacionales de jamón y paleta curados en volumen y en valor. En 2024 se exportaron desde esta comunidad autónoma 2.792 toneladas, el 3,97% del total nacional, por un valor de 33,04 millones de euros, el 4,07% nacional. Valencia es la provincia que aglutina principalmente dichas exportaciones, ya que desde allí se vendieron a otros mercados 2.621 toneladas de jamón y paleta curados por valor de más de 30,19 millones de euros. Le siguen Alicante, con 99,12 toneladas y 1,71 millones de euros; y Castellón, con 72,14 toneladas y 1,13 millones. n