El pequeño comercio valenciano entra en crisis tras la covid por el cambio de hábitos de consumo

Desde la aparición de la covid-19, el comercio en la Comunitat Valenciana ha acrecentado su complicada situación. Si en 2019 el sector contaba -según un estudio reciente elaborado por la Fundación BBVA en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)- con 61.537 locales entre todo el territorio de la autonomía, a cierre del año pasado esa cifra había registrado un drástico descenso -de más del 10 %- que lo había dejado en poco más de 55.000. Un golpe, especialmente dañino entre autónomos y microempresas, motivado especialmente por los cambios de hábitos de consumo que se han venido dando desde que la pandemia hiciera acto de presencia.

Caída reciente

Y es que si se analiza el comportamiento de esta actividad al por menor -un registro que excluye los concesionarios- se puede ver cómo la situación a la baja se ha acrecentado especialmente en los dos últimos ejercicios. En 2023, sin ir más lejos, desaparecieron más de 4.300 de esos locales, mientras que en 2024 esa sangría -aunque menor- también se elevó por encima de los 700 puntos de venta perdidos. Todo ello, además, a la espera de saber la foto final de una dana cuyas consecuencias para el tejido se podrán observar ya a finales de este año. Sin embargo, más allá de balances generales, resulta relevante qué tipo de comercio está languideciendo.

No en vano, son los más pequeños los que sufren más este impacto. En concreto, de esa mengua desde 2019, más de 5.800 casos correspondieron a negocios sin asalariados, la mayoría de ellos regentados por autónomos, a los que se sumaron 919 'desapariciones' más entre aquellas microempresas que contaban con solo 1 o 2 asalariados. Frente a ello, todos los segmentos de compañías que contaban con 20 trabajadores o más -en mayor o menor medida- eran superiores en 2024 al dato que anotaban cinco años antes. "La pandemia acentuó la tendencia a la concentración del comercio minorista, un sector tradicionalmente muy fragmentado y compuesto en su mayoría por pequeñas empresas", explicaba en esta línea el informe de BBVA e IVIE.

Comercios en el centro de València, en una imagen de archivo. / Eduardo Ripoll

Los motivos de la bajada

Pero, ¿por qué se ha dado esta situación desde la covid? Según explica Mauro Lorenzo, presidente de Unió Gremial, se ha dado una combinación de factores. Por un lado, el dirigente asegura que el perfil del que es autónomo y no tiene empleados a su cargo muchas veces es el de "una persona con edad avanzada, que no tiene un relevo generacional y que no puede traspasar el negocio, por lo que ese comercio acaba cerrando cuando se jubila".

En paralelo, muchos de estos comercios pequeños han visto cómo en este tiempo -durante el encierro de la pandemia, se intensificaron las compras por internet y muchos ciudadanos se acabaron habituando a esa fórmula- cogía forma -y, sobre todo, fuerza- una alternativa como la compra online, una vía que ha proliferado especialmente con el auge de plataformas como Shein o Temu más recientemente y que impacta en el día a día de los comercios más pequeños. Porque este tipo de consumo, destaca Lorenzo, hace daño especialmente a negocios que "no tienen servicios asociados". De ahí que muchos locales de proximidad estén apostando por añadir esas actividades asociadas para sacar mayor rendimiento económico y evitar ser sustituidos. "Hay tiendas de ropa que ofrecen también los arreglos y la compostura para dar ese plus y fidelizar al cliente", ejemplifica Lorenzo sobre una realidad que, en muchas ocasiones, también provoca que estos locales eleven sus plantillas, ayudando con ello a mejorar las cifras de empleo y de los negocios con más asalariados que sobreviven.

Del mismo modo, el presidente de Unió Gremial también recuerda cómo las subidas inflacionarias de los últimos años -desde la energía a la alimentación- también tienen especial repercusión en el eslabón más débil de la cadena comercial. "Estos comercios han tenido que repercutir la subida de costes en los precios de venta. Si entran plataformas online con precios irrisorios comparados con los tuyos, es un cóctel brutal para que los negocios vayan muriendo", enfatiza Lorenzo, que insiste en la importancia de buscar esos servicios altenativos para sacar suficientes ingresos y resistir.

El futuro cercano

De cara al futuro, además, el dirigente comercial confía en que, a pesar de la dana, no se produzcan "cierres masivos". No en vano, pese al golpe que la riada ha tenido para el sector de esas poblaciones y al hecho de que en los últimos meses "los que tenían que bajar la persiana ya lo han hecho", Lorenzo destaca que muchos de esos espacios comerciales "se están cubriendo con nuevos negocios". Asimismo, en otros casos que sí han optado por continuar pese a la tragedia, se están actualizando esos locales, "mejorando su imagen y sus recursos".