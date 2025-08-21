En un década se jubilarán 580.000 valencianos pero solo 208.000 jóvenes empezarán a trabajar

Una de las grandes preocupaciones de la sociedad española de cara al futuro más o menos inmediato es el de la sostenibilidad de las pensiones sin recurrir a los impuestos ni a los presupuestos generales del Estado y lo cierto es que las previsiones son más bien pesimistas por la baja natalidad, el cada vez mayor alargamiento de la vida y por el inicio de la jubilación de la numerosa generación de los 'baby boomer'. En estos momentos, en la Comunitat Valenciana, al igual que en España, hay un cierto equilibrio entre cotizantes y pensionistas, pero en la próxima década se pasará a un claro desequilibrio, dado que entrará al mercado laboral un tercio de los que se jubilen.

Un informe de la Fundación Adecco asegura que actualmente hay en la autonomía 539.533 personas entre los 6 y los 15 años, que, en los próximos díez años, alcanzarán la edad legal para incorporarse al mercado de trabajo. La entidad aplica la tasa de actividad del 38,6 % registrada en la última Encuesta de Población Activa (EPA) para los menores de 25 años y concluye que 208.260 de estos jóvenes pasarán a formar parte de la fuerza laboral valenciana en el citado período.

Futuros pensionistas

Por contra, ahora mismo hay en la autonomía 579.900 personas que tienen 55 años o más y, que, por tanto, se convertirán en pensionistas en la próxima década, a excepción de aquellos que prolonguen su vida laboral o que fallezcan en ese tiempo. La conclusión, de consumarse ambos datos, es que por cada 2,7 personas que se jubilen solo una se incorporará al mercado de trabajo. La situación es bastante homogénea por provincias, dado que la ecuación es de 2,9 en Alicante, de 2,8 en Valencia y de 2,7 en Castellón.

Empleados de la construcción en una imagen de archivo / Efe

La Fundación Adecco considera, de cara a ese futuro, que "el fenómeno migratorio es ya indispensable para el mercado laboral, aportando prácticamente todo el crecimiento reciente del empleo. España registra flujos migratorios intensos que han elevado la población activa y han evitado una caída demográfica mayor". Esa dependencia, según la entidad, "aumentará" en los próximos diez años y será clave para paliar la falta de relevo generacional. En concreto, se espera (según proyecciones del INE) que entre 2026 y 2035 lleguen a la Comunitat Valenciana más de 700.000 personas extranjeras, de las cuales aproximadamente un 80% estará en edad laboral y el 70% de ellas buscarán activamente empleo (aproximadamente 400.000).

Sostenibilidad

Esa contribución por parte de los inmigrantes es la que tiene que ser crucial para mantener la actual relación entre cotizantes y pensionistas en la Comunitat Valenciana, que se encuentra en una situación de equilibrio por el continuado incremento del número de personas que trabajan. De hecho, por cada 2,32 personas que trabajan y abonan su cuota a la Seguridad Social hay un pensionista. En concreto, del primer colectivo había el 1 de junio de este año, según informa Efe, 957.986 personas, frente a los 2,22 millones del segundo que había al finalizar dicho mes.

El dato autonómico está ligeramente por debajo del de España en su conjunto, donde la relación está en 2,34, derivada de 9,3 millones de pensionistas y 22,8 millones de cotizantes a la Seguridad, una cifra, esta última, histórica. Por provincias, la que tiene un mejor dato es Alicante, con un 2,47, seguida de Valencia, con un 2,28 y, por último, Castellón, con un 2,08. Los resultados de 2025 son muy similares a los del ejercicio precedente, con la salvedad de que el territorio del norte registraba entonces un 2,1. Sin embargo, la evolución desde 2021 es francamente favorable gracias a la mejora en el empleo. En aquel año, la relación cotizantes/pensionistas era de 1,88 en la provincia de Valencia, de 1,77 en la de Castellón y de 2,02 en la de Alicante. La media nacional se situaba en el 1,95. Los expertos consideran el 2,1 o el 2,2 un dato equilibrado, aunque, obviamente, preferirían un cifra más alta.