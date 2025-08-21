Iberdrola alcanza los 475 puntos de recarga rápidos y ultrarrápidos en la C. Valenciana

Iberdrola ha alcanzado los 475 puntos de recarga rápida y ultrarrápida operativos en la Comunitat Valenciana, y suma ya 2.600 en toda España, tanto en su red propia como en la de Iberdrola | bp pulse. En total, según ha anunciado este jueves en un comunicado, la compañía eléctrica ya supera los 9.600 puntos de recarga en el país, de los cuales aproximadamente 2.000 se encuentran en el territorio valenciano, consolidando así su liderazgo como la mayor red de recarga pública tanto en la autonomía como a nivel nacional. De ese casi medio millar de puntos, 252 se ubican en la provincia de Alicante, más de 160 en Valencia y Castellón supera el medio centenar.

Según explican desde Ibedrola, "todos los puntos cuentan con energía 100% verde, procedente de fuentes renovables con garantía de origen (GdOS), lo que, además de avanzar en la electrificación, modelo energético más eficiente de movilidad, impulsa la transición hacia un sistema independiente de combustibles fósiles". "La extensa red pública de recarga rápida y ultrarrápida de Iberdrola permite de una forma sencilla y económica desplazarse en coche eléctrico por todo el país y por todo tipo de rutas, tanto carreteras primarias como secundarias y locales, con paradas que en menos de quince minutos recargan hasta un 80 % la batería, siempre que el modelo de vehículo lo permita", añaden.

El propósito

El objetivo del pionero plan de movilidad de Iberdrola desde que se puso en marcha en 2016 ha sido precisamente facilitar la recarga en todos los ámbitos de la movilidad: pública, residencial, empresas y aparcamientos, tanto en grandes ciudades, como en pequeñas poblaciones para permitir a los usuarios de vehículo eléctrico recorrer todo el país utilizando únicamente la red de la compañía "con plena seguridad y sin dificultad". Con esa misma intención -recuerdan- Iberdrola y bp pulse se unieron en diciembre de 2023 para impulsar la recarga de alta potencia creando Iberdrola | bp pulse, una "alianza estratégica entre ambas compañías, que actualmente es líder en infraestructura de recarga pública ultrarrápida en España y Portugal, donde ya cuentan con más de 1.400 puntos operativos".

Punto de recarga de coches eléctricos de Iberdrola y BP en Castellón. / Levante-EMV

Para facilitar la accesibilidad a la infraestructura, Iberdrola también cuenta con su aplicación de movilidad que permite a los usuarios localizar puntos de recarga cercanos, conocer su estado en tiempo real, pagar con tarjeta bancaria, tarjeta de recarga (RFID) o con cualquier tarjeta registrada en la app, ver el histórico de consumos o establecer la ruta óptima de paradas en sus viajes.

Más de 100 iniciativas

Más allá de ello, dentro de la transición eléctrica, Iberdrola suma más de 100 acuerdos de despliegue de infraestructura con administraciones, instituciones, empresas, estaciones de servicio, concesionarios y fabricantes de vehículos, ofreciéndoles además soluciones desde el suministro de energía 100 % verde a través de PPAs hasta servicios como el autoconsumo o la bomba de calor, pasando por la electrificación de sus procesos industriales.