Las mujeres ganan terreno en la agricultura

Las mujeres están ganando cada vez con mayor ímpetu terreno en la agricultura como trabajadoras. De hecho, ya representan casi el 30 % de todos los empleados del sector en España, según un informe de Randstad Research basado en datos del INE, el SEPE y la Seguridad Social. En 2019, el empleo femenino en la actividad primaria española ascendía a 184.920 personas, lo que suponía poco más del 23 % de los 796.087 empleados totales. En el primer trimestre de 2025, tras una evolución positiva continuada en los ejercicios anteriores, alcanzó las 210.623 trabajadoras, un 27,8 % del total. Este crecimiento contrasta con la ligera reducción de los empleados masculinos, que se quedan en 548.116.

La ganadería lidera el crecimiento del empleo extranjero en el sector primario, con un aumento del 53% en solo un año, mientras que el de trabajadores españoles retrocedió un 1,3%, según Randstad Research,, que destaca cómo en la Comunitat Valenciana la ocupación del sector agro supera los 45.000 empleados, el 6 % del total nacional.

Peso estratégico

En concreto, el sector primario nacional mantiene su peso estratégico en la economía española, ya que la agricultura, la ganadería y la pesca dan trabajo a 759.000 personas, es decir, el 3,4% del empleo total del país, pero afronta retos estructurales como la caída en algunos subsectores, el envejecimiento de su fuerza laboral y la dependencia de mano de obra extranjera.

De esta forma, el 72% de los ocupados en agricultura, ganadería y pesca son españoles (546.000 personas en el primer trimestre de 2025), mientras que los extranjeros se mantienen estables en torno a los 200.000. Su peso es especialmente reducido en silvicultura, pesca y acuicultura, donde representan solo el 14% del empleo, mientras se eleva en la ganadería, donde el empleo extranjero se disparó un 53% interanual, frente al retroceso del 1,3% de los trabajadores españoles.

Una trabajadora del sector citrícolo en una imagen de archivo. / Levante-EMV

De esta forma, el sector primario está dominado por la agricultura y ganadería, que concentran el 93% de la ocupación (704.928 personas) y que en el último año creció un 1,8%, mientras que la silvicultura, la pesca y la acuicultura, con apenas un 7% del empleo (53.811 personas), sufrió una caída histórica del 22,5% interanual.

Envecejimiento

Por otro lado, el informe alerta del envejecimiento de la mano de obra en el medio rural. Así, más de la mitad de sus trabajadores tienen 45 años o más, y los mayores de 55 ya representan el 27,7% del total. De esta forma, el grupo más numeroso es el de 45 a 54 años, con 213.404 personas, seguido muy de cerca por los mayores de 55, que suman 207.763, mientras que en el extremo opuesto se sitúan los jóvenes de 16 a 24 años, que apenas suponen un 4,5% del empleo.

Por regiones, Andalucía se consolida como la gran potencia del sector con 243.593 ocupados, el 32,6% del total nacional, una cifra que supera ampliamente a la del resto de comunidades. A gran distancia se sitúa Murcia, con 80.069 trabajadores (10,7%), seguida por Galicia, con 70.146 (9,4%), y Castilla y León, con 58.133 (7,8%). La sexta plaza es para la Comunitat Valenciana.