El puerto de València gana negocio respecto a Algeciras y Barcelona

Es común que de las estadísticas se puedan obtener valoraciones dispares, como con los resultados electorales. Así, unos datos abiertamente negativos pueden convertirse en positivos según cuál sea el análisis que se haga. Buena prueba de ello es el balance de los puertos españoles de los siete primeros meses del año. El de Valencia registró un descenso entre enero y julio en sus tráficos, pero como sus principales competidores -Algeciras y Barcelona- decrecieron más, el dato tiene, por comparación, una lectura afirmativa.

Puertos del Estado ha informado hoy de que el tráfico general del puerto de Valencia entre enero y julio de 2025 se situó en 47,7 millones de toneladas, lo que implica una reducción del 1 % respecto de los 48,2 del mismo período del ejercicio precedente. El líder español, Algeciras, llegó a los 58,9 millones, pero esta cifra es un 5 % inferior a los 62 millons del mismo período de 2024. Idéntica situación se da con el tercer recinto en liza. El de Barcelona experimentó un descenso del 2,4 % tras pasar de 41,9 a 40,9 millones. En resumidas cuentas, el puerto valenciano, pese a mover menos tráfico, ha logrado distanciarse algo del recinto catalán y acercarse también algo al gaditano.

Contenedores

Algo parecido sucede cuando se analizan los datos de volumen de mercancía general movidas por contenedores. Se trata de un modo de transporte en el que las instalaciones del Grau son tradicionalmente líderes en España. En los siete primeros meses de este año, el volumen de tráfico se ha reducido en un 0,8 %, hasta 34,4 millones de toneladas. Pero es que la disminución en Algeciras ha sido del 6,9 % (a 31,1 millones desde 33,4) y en Barcelona, del 9,6 % (desde 23,2 hasta 20,9).

La información remitida por el Ministerio de Transportes indica que los puertos de interés general de España movieron 323,8 millones de toneladas hasta julio de 2025, lo que supone un descenso del 2,3 % respecto al mismo periodo del año anterior. Estos datos, indica Puertos del Estado, "reflejan el contexto de estancamiento del comercio mundial, por la incertidumbre e inestabilidad geopolítica y económica global". Y es que el movimiento de mercancías en el mundo vive momentos de grandes dudas -siempre tan negativas para los negocios- como consecuencia de la política arancelaria impuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que, en el caso de la Unión Europea, finalmente tendrá unas tasas del 15 % por vender en el país norteamericano.

Terminal de contenedores del puerto de Valencia / Miguel Ángel Montesinos

Por otro lado, los TEUs registraron un aumento del 1,5 %, alcanzando 10,8 millones de unidades hasta julio. Continúa la tendencia a la baja de los TEUs en tránsito (-3,1 %) desde comienzo de este año, corrigiendo el fuerte crecimiento registrado en 2024 (+19,2%) por el cambio de rutas derivado de la inestabilidad en el Mar Rojo. TEU es un acrónimo del término en inglés Twenty-foot Equivalent Unit, que significa Unidad Equivalente a Veinte Pies. Dicho de otro modo, contenedores de 6 metros.

Coches

Donde la evolución fue francamente negativa es en el movimiento de automóviles en régimen de mercancía, un tráfico, impulsado por el que realiza Toyota a través de las instalaciones valencianas, pero que está muy condicionado principalmente por los vehículos que exporta desde ahí la factoría Ford de Almussafes, que vive tiempos convulsos y de menor producción a la espera de que la multinacional desvele de forma definitiva qué modelo adjudicará a esta planta para garantizar su futuro a partir de 2027. Pues bien, este tráfico en los siete primeros meses del año bajó en Valencia 13 %, hasta las 304.640 unidades. La reducción es de calado, sobre todo si tomamos en consideración que un año antes la cifra global estaba en 350.157. Es decir, 45.000 menos. Barcelona mantuvo la primera posición con 424.625 pese a la reducción de un 3,8 %, mientras que Vigo, tercero en discordía, subió un 3,5 % hasta alcanzar los 404.750.