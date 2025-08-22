Médicos, ingenieros o profesores lideran la fuga del talento del mercado laboral valenciano
La brecha entre los trabajadores que salen y aquellos que entran a la Comunitat supera los 88.000 en solo cuatro años, siendo Madrid el territorio con el que mayor déficit presenta la autonomía
Una fuga de talento, rumbo a otros territorios del país, que golpea especialmente a profesiones científicas e intelectuales -desde médicos a ingenieros, pasando por arquitectos, abogados o profesores- y que sitúa a la Comunitat Valenciana como uno de los enclaves que mayor déficit laboral presenta en los últimos años. Esa es la realidad que dibuja el último informe de la movilidad geográfica de la contratación en España elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) correspondiente al año 2024, un documento que sitúa al territorio valenciano como el tercero que mayor brecha tuvo entre los trabajadores que salieron rumbo a otras comunidades para trabajar y aquellos que entraron desde otras partes del país. Un saldo negativo -solo superado por los de Castilla-La Mancha y Andalucía- que se situó en los 32.473 empleados. O lo que es lo mismo, el año con peor bagaje desde 2020, un ejercicio marcado por los confinamientos de la covid-19. La capacidad de atraer talento, singularmente a las grandes corporaciones empresariales, que tienen territorios como Madrid o Cataluña explica esta deriva.
Un mercado emisor
Sin embargo, esta situación no es nueva, sino el punto álgido de una tendencia consolidada. Por ejemplo, en 2021 ese saldo negativo fue de poco más de 7.500 trabajadores. No obstante, en 2022 se produjo una subida en la brecha hasta las 18.527 personas y, en 2023, esta distancia ya rozó los 30.000 empleados (29.793). En total, una diferencia negativa de 88.000 empleados en solo cuatro años. Todavía, eso sí, no se ha llegado a registros récord como los del año 2018, cuando el déficit se acercó a los 40.000 trabajadores, pero la evolución registrada en la Comunitat apunta directamente en esa dirección. Pero, ¿qué tipo de perfil es el más usual en ese éxodo?
Según explican desde el órgano laboral, un primer rasgo es que "es más acusado entre los hombres y afecta a todos los tramos de edad". Sobre lo primero, la autonomía valenciana tiene un saldo negativo -solo en los dos últimos años- de 41.000 empleados varones, casi el doble que la diferencia -de poco más de 21.000 personas- que se da entre las mujeres. Respecto a la edad, pese a las similitudes entre los distintos colectivos, los que mayor tasa de movilidad anotan son los que se sitúan entre los 30 y 45 años, mientras que los que aún no han llegado a la treintena son los que menos desplazamientos laborales realizan.
El mayor déficit, en servicios
El segundo rasgo es que, como sucede en el resto de España, son los servicios el sector económico que mayor saldo negativo tiene en lo que a empleos valencianos entrantes y salientes se refiere, con 23.169 empleados de déficit solo en el pasado ejercicio. No sucede lo mismo en la industria, donde ese carácter emisor es mínimo (-1.171 empleados) y, mucho menos, en la construcción, donde la autonomía es más receptora que emisora (+1.058 trabajadores).
Sin embargo, en esa gran brecha que se produce en los servicios, la diferencia no se da en un grupo ocupacional clave -en un momento de récord turístico- como es el de aquellos trabajadores que están en actividades como la restauración, la hotelería o el comercio (-3.434 empleados en 2024), sino en perfiles de entornos más cualificados, englobados bajo la categoría de "técnicos y profesionales científicos e intelectuales".
Este colectivo, en el que se incluye una larga lista de profesionales muy dispares como médicos, abogados, artistas, psicólogos, profesores o investigadores, son los que presentan un mayor saldo negativo. Tanto es así que, solo en los últimos tres años, la fuga de talento ha ascendido hasta los 82.000 trabajadores que han salido rumbo a otros territorios de España. Mientras, las entradas en ese mismo periodo de este tipo de perfiles han sido de alrededor de 41.000 personas. Es decir, que ha habido una pérdida de alrededor de 41.000 personas trabajadoras.
Madrid absorbe la mano de obra valenciana
Dentro de España, la Comunitat Valenciana es uno de los territorios que mayor éxodo de talento ofrece. Sin embargo, ¿qué otros puntos del país absorben más esta fuga? Cogiendo como referencia el pasado año, son dos las autonomías que mayor número de contrataciones realizaron de empleados con domicilio en el territorio valenciano. Al frente se situó Madrid, que aprovechando su centralidad institucional y económica ‘aspiró’ a 37.867 profesionales valencianos. Ese efecto no fue combatido con aquellos que dejaron la provincia central y se dirigieron rumbo a la Comunitat, ya que este camino solo lo efectuaron 19.270 trabajadores. O lo que es lo mismo, el saldo negativo con Madrid fue de 18.597 empleados. Caso diferente, pese a registrarse un volumen emisor similar desde el territorio valenciano, fue el que se vivió con Murcia. Y es que a pesar de que, por su cercanía, 37.317 trabajadores se movieron a la autonomía murciana, este enclave también fue el que más empleados ‘facilitó’ a la Comunitat, con 32.635, lo que dejó la brecha laboral entre entradas y salidas en poco más de 5.000 empleados. Un registro inferior, por ejemplo, a los casi 9.000 trabajadores que hubo de diferencia negativa en la relación con Cataluña, desde la que llegaron 20.820 empleados frente a los 29.524 que se fueron.
