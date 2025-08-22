Médicos, ingenieros o profesores lideran la fuga del talento del mercado laboral valenciano

Una fuga de talento, rumbo a otros territorios del país, que golpea especialmente a profesiones científicas e intelectuales -desde médicos a ingenieros, pasando por arquitectos, abogados o profesores- y que sitúa a la Comunitat Valenciana como uno de los enclaves que mayor déficit laboral presenta en los últimos años. Esa es la realidad que dibuja el último informe de la movilidad geográfica de la contratación en España elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) correspondiente al año 2024, un documento que sitúa al territorio valenciano como el tercero que mayor brecha tuvo entre los trabajadores que salieron rumbo a otras comunidades para trabajar y aquellos que entraron desde otras partes del país. Un saldo negativo -solo superado por los de Castilla-La Mancha y Andalucía- que se situó en los 32.473 empleados. O lo que es lo mismo, el año con peor bagaje desde 2020, un ejercicio marcado por los confinamientos de la covid-19. La capacidad de atraer talento, singularmente a las grandes corporaciones empresariales, que tienen territorios como Madrid o Cataluña explica esta deriva.

Un mercado emisor

Sin embargo, esta situación no es nueva, sino el punto álgido de una tendencia consolidada. Por ejemplo, en 2021 ese saldo negativo fue de poco más de 7.500 trabajadores. No obstante, en 2022 se produjo una subida en la brecha hasta las 18.527 personas y, en 2023, esta distancia ya rozó los 30.000 empleados (29.793). En total, una diferencia negativa de 88.000 empleados en solo cuatro años. Todavía, eso sí, no se ha llegado a registros récord como los del año 2018, cuando el déficit se acercó a los 40.000 trabajadores, pero la evolución registrada en la Comunitat apunta directamente en esa dirección. Pero, ¿qué tipo de perfil es el más usual en ese éxodo?

Según explican desde el órgano laboral, un primer rasgo es que "es más acusado entre los hombres y afecta a todos los tramos de edad". Sobre lo primero, la autonomía valenciana tiene un saldo negativo -solo en los dos últimos años- de 41.000 empleados varones, casi el doble que la diferencia -de poco más de 21.000 personas- que se da entre las mujeres. Respecto a la edad, pese a las similitudes entre los distintos colectivos, los que mayor tasa de movilidad anotan son los que se sitúan entre los 30 y 45 años, mientras que los que aún no han llegado a la treintena son los que menos desplazamientos laborales realizan.

Una camarera atiende una terraza a inicios de año en Algemesí. / Agustín Perales

El mayor déficit, en servicios

El segundo rasgo es que, como sucede en el resto de España, son los servicios el sector económico que mayor saldo negativo tiene en lo que a empleos valencianos entrantes y salientes se refiere, con 23.169 empleados de déficit solo en el pasado ejercicio. No sucede lo mismo en la industria, donde ese carácter emisor es mínimo (-1.171 empleados) y, mucho menos, en la construcción, donde la autonomía es más receptora que emisora (+1.058 trabajadores).

Sin embargo, en esa gran brecha que se produce en los servicios, la diferencia no se da en un grupo ocupacional clave -en un momento de récord turístico- como es el de aquellos trabajadores que están en actividades como la restauración, la hotelería o el comercio (-3.434 empleados en 2024), sino en perfiles de entornos más cualificados, englobados bajo la categoría de "técnicos y profesionales científicos e intelectuales".

Este colectivo, en el que se incluye una larga lista de profesionales muy dispares como médicos, abogados, artistas, psicólogos, profesores o investigadores, son los que presentan un mayor saldo negativo. Tanto es así que, solo en los últimos tres años, la fuga de talento ha ascendido hasta los 82.000 trabajadores que han salido rumbo a otros territorios de España. Mientras, las entradas en ese mismo periodo de este tipo de perfiles han sido de alrededor de 41.000 personas. Es decir, que ha habido una pérdida de alrededor de 41.000 personas trabajadoras.