Los mayores que repitan viaje en el Imserso recibirán una penalización

El arranque de las reservas del Imserso 2025-26 está cada vez más cerca. Aunque todavía no se sabe la fecha exacta en la que se iniciará la comercialización, sí se conocen ya las novedades que trae esta nueva edición. Entre ellas, además de la posibilidad de poder viajar con tu mascota, el programa público implementará por primera vez un recargo de 100 euros en el precio de los viajes para aquellos que efectúen más de un trayecto en cada temporada. Una medida que ha levantado ampollas entre algunos colectivos 'senior', pero que desde el Consejo Valenciano de Mayores creen que será una acción positiva que ofrecerá "más oportunidades de viajar a los que tienen menos ingresos".

En concreto, el ente nacional -dependiente del Ministerio de Derechos Sociales- que dirige Mayte Sancho señala que este suplemento "se realizará cuando las personas realicen más de un viaje durante la temporada y se irá aplicando de manera sucesiva a partir del segundo al reservar". Del mismo modo, el Imserso especifica que este importe de 100 euros "se abonará siempre, y en todo caso, con independencia de que los segundos y sucesivos viajes pertenezcan o no al mismo lote, tengan o no el mismo destino, tengan o no la misma duración y sean o no de la misma modalidad". No será, además, el único 'extra' que se pagará, ya que aquellos que quieran viajar en temporada alta abonarán también otro recargo adicional de 100 euros por persona.

Una subida limitada

Respecto al añadido por viajar en más de una ocasión, la presidenta de los mayores valencianos, María Luisa García, considera que va en la buena dirección. Según explica, lo que suele suceder el día que se inicia la comercialización de los viajes es que "la gente que tiene más medios contrata su gestor y, entonces, este está pendiente de reservar desde las doce de la noche que se abre el plazo". Una opción que, reconoce, no sucede con aquellos que no pueden permitirse ese servicio, que se encuentran a la mañana siguiente "con muchas plazas que se habían acabado enseguida". Ahora, con esa penalización de 100 euros por viaje y persona para aquellos que viajen más de una vez, cree que puede haber "más opciones" para ese colectivo menos pudiente. "La idea es que, en vez de subírsela a todos, solo suba para aquellos que viajan con el Imserso más veces y, por tanto, tienen más recursos", argumenta.

Mayores del Imserso en un hotel de Orpesa, esta pasada temporada. / Eva Bellido

En este sentido, García recuerda que este suplemento no viene solo. No en vano, junto a él, otra de las grandes novedades de esta temporada 2025-26 es la reserva por parte del Instituto de Mayores de 7.447 plazas para usuarios del programa de toda España que tengan las pensiones más bajas. Estos, según reveló hace meses el programa, tendrán una tarifa de 50 euros que será lo único que abonarán para el conjunto de su viaje. Una posibilidad que, destaca la dirigente valenciana, "permitirá democratizar un poco más los viajes del Imserso" y que cree que hay que seguir "reforzando" para el futuro. "Si hay miles de usuarios que se quedan sin plaza, lo que hay que hacer es dar prioridad a los que de verdad no pueden pagarse nada", destaca haciendo referencia, además, a una de las ideas originales del programa, como era la de ofrecer viajes asequibles a pensionistas y mayores.

Crítica al recorte de plazas

No obstante, no todo lo que rodea a este nuevo periodo del Imserso es visto como positivo por García. La mayor critica, sin duda, está en el recorte de oportunidades que va a vivir el programa este año, pasando de ofrecer entre toda España un total de 886.269 plazas esta pasada temporada a quedarse de cara a la nueva en 879.213. "Suprimir más de 7.000 plazas nos parece mal", asegura la dirigente del Consejo Valenciano de Mayores. Por otro lado, respecto a las subidas en el coste de los viajes -de entre ocho y casi 29 euros dependiendo del lugar escogido- que se han dado respecto a la última convocatoria, no cree que disuada a los mayores. "No creemos que vaya a haber menos gente que vaya a viajar aunque hayan subido los precios", concluye.