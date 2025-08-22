XLO, una clementina precoz y de gran tamaño

La exportadora castellonense Agrícola Bagu lanzará en septiembre una nueva variedad precoz de mandarina. Se trata de una mutación espontánea de Oronules identificada en uno de sus campos de Burriana y bautizada comercialmente como XLO por su "excepcional" ‘talla’, esto es, calibre, y por la inicial del nombre de su variedad ‘madre’, según ha informado la compañía en un comunicado.

La nueva clementina, que obtuvo la protección de la Oficina Española de Variedades Vegetales en junio de 2024 y el registro europeo por la autoridad comunitaria en septiembre de ese mismo año, comienza a alcanzar su momento óptimo de maduración a mediados de septiembre y puede recolectarse hasta finales de octubre, lo que la sitúa entre las más precoces del mercado. Pero es que, «además y a diferencia del resto de mutaciones de Oronules hasta ahora conocidas, se trata de una clementina que crece en árboles especialmente vigorosos pero sin espinas en sus ramas que compliquen su recolección. Y más importante que todo ello, no es multiyema, lo que permite obtener un calibre excepcional sin necesidad de complicar su manejo ni de incurrir en mayores costes de producción», añade la nota.

Agrícola Bagu ya ha alcanzado un acuerdo con la Agrupación de Viveristas de Agrios SA (Avasa) para comercializar, a partir de septiembre, XLO en sus nueve viveros asociados. El pasado mes de junio -tras observar durante años en Burriana el comportamiento de la variedad y concluir el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) los trabajos técnicos descriptivos necesarios para protegerla- se entregaron las yemas para ser multiplicadas, por lo que el material vegetal disponible es aún escaso pero ya se ha empezado a conceder licencias.

Multiyemas

De entre las sucesivas mutaciones de Oronules que han irrumpido durante los últimos años para arrancar antes la temporada con una fruta de calidad, «XLO es la única que, además de ser especialmente precoz, se desarrolla en un árbol vigoroso y que no presenta agallas multiyemas. Lo primero -la vigorosidad- más allá de permitir mayor carga frutal también proporciona más flexibilidad al agricultor a la hora de plantarla, injertarla o reinjertarla sobre patrones que no necesariamente tengan un crecimiento vegetativo tan fuerte. Lo segundo -no presentar agallas multiyemas, esto es, tener una floración más dispersa, con menor carga por brote- es un carácter especialmente deseado porque evita que se dé una mayor competencia entre frutos y garantiza un mayor tamaño.

La XLO es una mutación de la oronules / Levante-EMV

Dicho de otro modo, al contrario que las clementinas más precoces hasta hoy conocidas, la variedad XLO tiene un excelente calibre -entre 58 y 70 mm de diámetro, muy superior al de la propia Oronules (entre 58 y 63) y al del resto de mutaciones de esta-. Y lo logra sin necesidad de realizar ni asumir el coste de uno o dos aclareos antes de la recolección. Este último rasgo también permite un desarrollo del fruto más uniforme. De hecho, según las pruebas ya realizadas, hasta el 86 % de la cosecha de XLO reunían el calibre comercial deseado y se situaban por encima de los 57 mm de diámetro».

La nueva clementina «conserva, además, todas las virtudes de Oronules: su alto contenido en zumo (más del 50 %), su atractivo color naranja rojizo, textura suave, es autoincompatible (su propio polen no la poliniza) y partenocárpica (produce frutos sin semilla de forma natural) y tiene un excepcional equilibrio entre dulzura y acidez». Los test realizados por la propia Agrícola Bagu confirman que, además y pese a su precocidad, desverdiza perfectamente.

Para la presente temporada, la compañía castellonense ha firmado un convenio con el IVIA para realizar nuevos estudios para comprobar si ‘viaja’ bien largas distancias e incluso si aguanta en condiciones adecuadas el cold treatment necesario para mercados como el de Estados Unidos.

Rentabilidad

«XLO es una clementina que reúne las condiciones para ser rentable para el agricultor -porque es productiva, de fácil manejo, ahorra costes y tiene royalties asequibles-; para el exportador -porque cumple sobradamente los requisitos de fácil pelado, dulce y sin semillas que exige el consumidor- y para la distribución -porque ofrece un fruto de calidad, buen calibre y uniforme-», destaca a este respecto Javier Traver, descubridor de esta clementina en un campo de Burriana. Traver, además, estima que «la uniformidad y el mayor tamaño de esta clementina así como el sabor excepcional ya conocido de la Oronules permitirá a los valencianos competir sin complejos en calidad y condición con las mandarinas tardías que en septiembre y octubre llegan del hemisferio sur pero con una diferencia: la comercialización y el valor añadido se quedarán aquí».