Las ventas valencianas de vino a EE UU, paralizadas por la incertidumbre arancelaria

La Unión Europea -y, por ende, territorios como la Comunitat Valenciana- ya tiene negro sobre blanco cómo es el acuerdo firmado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativo a la subida arancelaria. O lo que es lo mismo, el final del ataque económico con el que el mandatario estadounidense ha venido azuzando al ente comunitario en los últimos meses. El pacto anunciado el pasado jueves sitúa en un 15 % el tope fijo máximo que la mayoría de los productos europeos pagaran en la aduana americana. Una vía bajo la que se incluyen las tasas que abonaran las ventas de sectores como el automóvil, la madera o los productos farmacéuticos, pero que deja fuera a otros artículos como el del vino, en el que todavía no hay un acuerdo. Una incertidumbre que golpea de lleno la situación -y, sobre todo, el negocio- de esta actividad en territorios como el valenciano, en el que esta exportación a EE UU está paralizada.

La incertidumbre reinante

Es lo que asegura a este diario Jorge Srougi, director general de uno de los negocios vinícolas más conocidos de la D. O. Utiel-Requena como Coviñas, quien destaca que lo peor para actividades como la suya es "la incertidumbre de no saber a qué aranceles te enfrentas y, sobre todo, que te digan hoy una cosa y mañana otra". No en vano, según remarca el responsable de esta cooperativa, ante contextos complicados como el actual en el que no se sabe aún qué tasas se pagarán para hacer negocios en el país norteamericano, el importador "se lo piensa más" a la hora de hacer pedidos. Y, si reflexiona más acerca de cuál es el movimiento adecuado, "normalmente va a posturas más conservadoras". Una realidad que se ha notado en el comportamiento que las ventas del sector han tenido desde el arranque de este año.

No en vano, Srougi -siguiendo la línea que ya manifestó a Levante-EMV el presidente de la D.O Utiel-Requena, José Miguel Medina en mayo- afirma que "inicialmente se incrementaron los pedidos" rumbo a Estados Unidos, ya que los compradores intentaron aprovechar la coyuntura por si empeoraba a corto plazo. No obstante, la realidad actual es muy diferente. "Está todo parado", resalta el director general de Coviñas, que no prevé, eso sí, que la situación vaya a peor a no ser que desde Washington se impulsen con más fuerza de lo previsto a día de hoy los aranceles para sus productos. "Si no hay nuevas amenazas al alza no debería afectar más, pero sí que puede tener consecuencias si se incorporan productos nuevos", avisa.

Una "piedra" más

Lo que tiene claro, más allá de cómo quede finalmente la relación comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos en torno al vino y otras bebidas alcohólicas, es que este golpe aduanero será "una piedra más en el camino" y una "mala noticia" para un sector que ha visto ya en los últimos años cómo desaparecía un mercado como el ruso tras el inicio del conflicto en Ucrania, desplomando con ello las ventas de tintos, u otro gigante como el de China, cuyas importaciones de vino español se han rebajado considerablemente en la última década.