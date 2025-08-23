¿A dónde viaja el turista valenciano este verano?

Si una tendencia se ha consolidado este año -y, sobre todo, este verano- es que viajar al extranjero puede acabar resultando una opción más asequible para el bolsillo que hacerlo a algunos de los destinos turísticos más conocidos de España. En un contexto -iniciado tras la pandemia- en el que los viajes y el ocio se han posicionado con fuerza entre las preferencias de la ciudadanía, escoger destino se convierte en una decisión cada vez más importante. Una elección que en el caso valenciano vive con destacadas diferencias respecto a la situación de hace solo tres años, con los destinos nacionales -especialmente los ligados a Baleares- como algunos de los que más caen entre las preferencias de los habitantes de la autonomía.

Bajadas nacionales

Cogiendo como referencia el aeropuerto de Manises -unas instalaciones que acumulan meses y meses de récord de pasajeros gracias especialmente al viajero internacional-, esa situación se aprecia claramente. Porque Palma de Mallorca, enclave con mayor número de vuelos semanales desde Valencia gracias a las diversas compañías que operan la ruta, sigue siendo el destino al que más pasajeros se desplazaron en el mes de julio desde el aeródromo provincial, alcanzando los 32.863. Sin embargo, si se compara con el valor del mismo periodo pero de hace tres ejercicios, la caída resulta considerable, ya que en aquel momento se registraron más de 5.000 viajeros más. O lo que es lo mismo, más de 37.900.

A esa bajada también se abona otro destino en las islas mediterráneas como es Menorca, que pierde más de un 17 % los pasajeros que volaron desde Valencia hasta quedarse en casi 8.900. Ambos registros son constatados por los datos de la turoperación del archipielago. Según informó Diario de Mallorca a inicios de agosto, tanto Mallorca como Menorca redujeron sus datos de visitantes un 3 % respecto al año anterior, una caída que achacaban a un "cóctel" de factores en el que los altos precios de las vacaciones y en el destino eran los principales. Del mismo modo, resulta relevante que también bajaron los valencianos que volaron en julio a otros enclaves como Bilbao (-9,73 %) o Santiago de Compostela (-5,72 %).

Pasajeros en el aeropuerto de Valencia, a inicios de año. / Germán Caballero

Los enclaves que suben

Pero, más allá de reducciones, ¿cuáles son los destinos que crecen entre los más elegidos por los valencianos? Con la excepción de Málaga -que suma más de 6.000 viajeros nuevos desde Valencia y es el quinto destino que más crece respecto a 2022-, la mayoría tienen una cosa en común: su carácter internacional. Al frente de todos ellos está Ámsterdam, que ha disparado un 118 % el tráfico de pasajeros con Manises hasta superar los 27.200 viajeros en julio. Es un hecho que la conexión entre ambas ciudades está en auge y que el ciudadano neerlandés mantiene su interés en Valencia. Sin embargo, para que una conexión tenga rédito, la salida desde el 'Cap i Casal' también tiene que ser favorable.

Junto a este éxito, también está la evolución de otros lugares como Roma y Milán, que duplican también el número de usuarios que, desde el aeropuerto valenciano, escogen las conexiones con las instalaciones de Fiumicino y Malpensa, respectivamente. Con ello, la ruta con la capital italiana la escogieron más de 19.600 viajeros y, la ligada a la ciudad lombarda, 12.800 personas más.

Destinos en el este

Más allá de Italia, resulta destacado cómo las salidas desde Valencia también se refuerzan hacia otros puntos menos transitados en el pasado. El caso ejemplificador, que vive especialmente del auge de compañías 'low cost' como Ryanair y Wizz Air, es Budapest, que se erige como el cuarto destino que más crece desde el territorio valenciano. Hace solo tres años, por ejemplo, poco más de 1.600 valencianos viajaron en julio a la ciudad magyar, mientras que actualmente esa misma ruta la hicieron 7.800 ciudadanos con salida desde Manises. Además, también florecen las conexiones con Polonia a través de aeropuertos como los de Varsovia o Cracovia. Una relación al alza que también ha atraído nuevos polacos a la Comunitat en los últimos tiempos.