Asia y Argelia se sitúan como punto de impulso exportador de la economía valenciana

El primer semestre de 2025 no pasará a la historia como un periodo boyante para las exportaciones de la Comunitat Valenciana. Con los países europeos sufriendo una ralentización de sus economías -el PIB de la eurozona, sin ir más lejos, solo creció un 0,1 % en el segundo trimestre frente al 0,7 % de España, por ejemplo- y la crisis abierta por los anuncios arancelarios del presidente de EE UU, Donald Trump, a nivel mundial, las ventas de las empresas de la autonomía en el exterior cayeron entre enero y junio casi un 1 % respecto al mismo periodo del año pasado. Lo cierto, no obstante, es que, pese al balance semestral negativo, la evolución en el período ha ido de menos a más, como prueba la subida de las ventas al exterior de junio. Pero, a diferencia de lo que suele ser habitual, no ha tenido en mercados cercanos como los del Viejo Continente su principal pilar de crecimiento en los últimos meses, sino más bien en una Asia y una África -gracias a la recuperación de Argelia- cuyo impacto positivo ha sido mayor del habitual en este periodo.

Es lo que demuestra el último informe ofrecido por el Ministerio de Comercio, que sitúa ambos continentes como los únicos cuya aportación a la exportación valenciana ha sido superior a la del mismo momento del año pasado. Y es que a pesar de que la Unión Europea sigue siendo destino de casi el 60 % de los productos que las firmas de la Comunitat venden en el exterior, tanto Asia como África se han convertido en valores al alza.

Expandir mercados

Lo explica así el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, quien destaca que a pesar de que el “mercado interior está funcionando, las empresas exportadoras siempre están pensando en cómo expandirse en nuevos mercados”. Una vía de crecimiento, la de la diversificación, que el dirigente empresarial considera “muy positiva” y que suele seguir un camino muy similar. “El principal mercado alternativo que tienen las empresas es Europa, que no está yendo igual que España y eso se nota en el consumo. Pero en estos últimos meses también ha subido Estados Unidos por miedo al impacto que puedan tener los aranceles”, destaca Morata.

Sin ir más lejos, el dato de junio -último mes antes de que Trump anunciara sus medidas aduaneras para la UE, finalmente situadas en el 15 %- mostró cómo se exportó rumbo al país norteamericano desde la autonomía valenciana por valor de 261 millones de euros. O lo que es lo mismo, más de un 21 % más que en el sexto mes del ejercicio previo. Eso sí, en el periodo semestral, la incertidumbre generada por la decisión del mandatario sí que tuvo mayor impacto, provocando que esas ventas bajaran un 2,3 %.

De Argelia a Asia

Pero más allá de Europa o EE UU, Morata pone en valor cómo las firmas valencianas también ponen en el punto de mira de su exportación a países cercanos como los del norte de África. Un territorio en el que, después de superarse la crisis diplomática por el giro en la postura que dio el Gobierno de Pedro Sánchez en torno al Sáhara Occidental, se ha podido recuperar un buen mercado como es el de Argelia. “Nos ha ayudado de manera impresionante”, enfatiza sobre ello el dirigente cameral. No ha sido, sin embargo, el único.

Porque en ese impulso también está un continente asiático que “es un supermercado, porque no solo tienes China, sino que también está Corea o Japón”. De ellos, es el gigante dirigido por Xi Jinping el que más oportunidades ofrece porque -apostilla Morata- "su mercado de lujo, de alto poder adquisitivo, es tremendo y tenemos que convencer aún más a las empresas para que se lancen". "La economía valenciana es muy abierta, somos grandes exportadores e importadores, y por eso tenemos que estar en Asia, porque va a ser el gran polo de crecimiento y porque gracias a la logística comercial, hoy en día es más fácil", añade.

Y, en el horizonte, ¿hacia dónde mira el futuro exportador valenciano? Para el presidente de Cámara Valencia lo hace en la buena dirección. "El año que viene esperamos que sea bueno porque la guerra comercial ya se habrá definido y las grandes fábricas valencianas como la de PowerCo esperemos que estén dando ya su frutos", concluye.