Los campings, un refugio al alza ante los altos precios hoteleros

Ir a un camping a pasar las vacaciones o, en otros tantos casos, a disfrutar de una escapada de unos pocos días ha pasado de ser una opción elegida por unos cuantos -pero denostada por otros tantos- a erigirse como una alternativa cada vez más atractiva. Siguiendo la tendencia marcada desde hace décadas por otros países europeos como Alemania o Países Bajos, esta opción turística lleva desde el fin de la pandemia viviendo un momento álgido. En un verano en el que los altos precios hoteleros -cada mes la subida de tarifas respecto al dato del año anterior ha rondado el 5 %- se han convertido en un elemento prohibitivo para muchos ciudadanos a la hora de buscar esos descansos, estas estancias cogen mayor fuerza por su "relación calidad-precio".

Es lo que asegura a este diario Pepe Frasquet, portavoz de la junta directiva de la Federación de Campings de la Comunitat Valenciana y propietario de los dos cámpings Kiko Park ubicados en la playa de Oliva y en las hoces del Cabriel, quien afirma que desde la aparicion de la covid-19 el sector en el territorio valenciano y en España "se ha abierto al gran público" y ha dejado atrás su identificación como establecimientos "incómodos, cutrillos, baratos o de segunda".

Una opción al alza

"Se ha consolidado como una opción de calidad", remarca el dirigente, que enfatiza cómo en la Comunitat Valenciana -dentro de un nicho tradicionalmente dominado por Cataluña, la autonomía que ofrece más plazas 'campistas' en verano- "ya hay muchos campings que son como resorts, con comodidades iguales o mejores a las de un hotel". Eso sí, a diferencia de lo que sucede en muchos casos en otro tipo de alojamientos como los hoteleros o los apartamentos, estas llegan con una ventaja y es que "aquí estás en contacto directo con la naturaleza".

Y es que las posibilidades de estos alojamientos van desde la parcela clásica con una tienda de campaña a bungalows con todo tipo de comodidades, pasando por las siempre visibles caravanas o autocaravanas o una modalidad como el glamping "que tiene esa experiencia de vivir en medio de un entorno rural, pero durmiendo en una cama con ducha". Variedades que hacen que "la ocupación sustancialmente esté creciendo", destaca Frasquet. Sobre todo en una temporada estival en la que "estamos viendo cambios de hábitos en el campista", aunque se mantiene como perfil más común el de esos clientes mayoritariamente nacionales.

Interior del cámping de Les Palmeretes, en Sueca, en una imagen de archivo. / Germán Caballero

Con ello, en un sector que gracias al turista internacional también ha sido "punta de lanza de la desestacionalización" -y, por tanto, registra buenas ocupaciones todo el año, superando el 80 % de media de septiembre a junio-, Frasquet cree que esta temporada estival va a ser "muy buena", lo que va a permitir cerrar el año "en datos muy positivos" o, incluso, de récord.

Más económicos

Tras este hecho, el portavoz de la patronal de los campings valencianos recuerda que puedes "alquilar una carabana o un bungalow, que es una opción que está funcionando muy bien". Y aunque asegura que las tarifas en el sector, como ha sucedido en el resto de alojamientos, "también han tenido una crecida de precios con la coyuntura económica, lo han hecho a menor ritmo que los hoteles". "En la relación calidad-precio somos una opción ventajosa, no barata porque damos calidad, pero en términos de costes somos más competitivos que otros", incide Frasquet.

Pero, ¿hasta que punto puede resultar más económico? Mientras que el precio para una parcela puede estar entre los 60 y los 90 euros por noche -lo que subiría una estancia de una semana a entre 420 y 630 euros-, el coste de un bungalow puede comenzar en torno a 100 euros por noche, pero también subir hasta los 250. O lo que es lo mismo, que solo en este último caso, sin ir más lejos, alojarse en este tipo de alojamientos podría resultar más caro que el importe a abonar que se puede ver en enclaves turísticos y de playa como Gandia o Benicássim en plataformas como Airbnb, donde las ofertas de apartamentos para este final de agosto rondan, como mínimo, los 900 euros.