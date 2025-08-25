Cuerpo inicia una ronda de reuniones con los sectores más afectados por el acuerdo arancelario con EEUU

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, inicia este martes una ronda de reuniones con los principales sectores productivos españoles afectados por el acuerdo arancelario de la Unión Europea con Estados Unidos para valorar el impactos y las necesidades específicas de cada uno de ellos.

Según fuentes del Ministerio de Economía, el objetivo de las reuniones previstas para esta semana es compartir información sobre el detalle de la declaración conjunta sobre el acuerdo comercial entre EEUU y la UE firmada la semana pasada. En ella se establece un arancel general máximo del 15% para las importaciones de EEUU de bienes europeos (con algunas excepciones), al tiempo que la UE se compromete a eliminar gravámenes a una larga lista de productos industriales, pesqueros y agrícolas estadounidenses, que pasarán a competir sin trabas con los bienes originados en Europa.

Bajo la presidencia del ministro de Economía, esta semana se reunirán, el martes, los grupos de trabajo de bienes de consumo y de productos industriales, el miércoles, de productos alimentarios y de química y medicamentos y el jueves, de bienes de equipo y material eléctrico.

El ministro Carlos Cuerpo estará acompañado por la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla y, en el caso de los grupos de trabajo de productos industriales y química y medicamentos, por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. El miércoles, en el grupo de trabajo de productos alimentarios, participará también el ministro de Agricultura, Luis Planas.

El alcance del acuerdo comercial

Las reuniones de los grupos de trabajo se vienen desarrollando desde la puesta en marcha del Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial que el Gobierno español aprobó en abril, a las pocas horas de que el gobierno estadounidense estableciera nuevos aranceles a los productos europeos. En esta ocasión, tras la declaración conjunta firmada la semana pasada, las reuniones contarán con la presencia de los citados ministros.

Un operador de contenedores de mercancías de comercio internacional. / Foto de archivo

En su Plan de Respuesta, el Gobierno anunció la movilización de algo más de 14.000 millones de euros en medidas de apoyo a los sectores afectados. La mayor parte de las medidas son de carácter financiero (créditos o avales) o de ampliación de las coberturas del seguro a la exportación que ofrece CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación). Lo cierto es que la utilización de los créditos y avales ha sido prácticamente nula hasta ahora. Las reuniones previstas para esta semana podrían servir para adecuar el Plan de Respuesta a las necesidades de los sectores afectados una vez que ya se conocen los términos del acuerdo comercial entre Europa y EEUU.

En la declaración conjunta de ambos bloques publicada la semana pasada se establece que los productos farmacéuticos, los semiconductores y la madera aserrada se beneficiarán del límite general máximo del 15% en sus aranceles en EEUU.

El texto también consagra una lista de productos para los que Estados Unidos solo aplicará los llamados aranceles de 'nación más favorecida' (NMF), que en la práctica son nulos o próximos a cero. Aquí se incluyen recursos naturales no disponibles (incluido el corcho), todas las aeronaves y partes de aeronaves, productos farmacéuticos genéricos y sus ingredientes y precursores químicos. La posible ampliación futura de este listado está sujeta a negociación y es aquí donde aún reside la esperanza de algunos de los principales sectores exportadores españoles.

De momento, el vino y otras bebidas alcohólicas se quedan fuera y seguirán sujetos al límite del 15%. Respecto al acero y el aluminio, las partes seguirán trabajando para lograr un acuerdo.

Otra cuestión que sigue abierta afecta al sector automovilístico. Los coches y piezas de vehículos también se beneficiarán de un arancel máximo de un 15%, pero con una condición: que la UE cumpla con su parte del trato. En este sentido, Bruselas se compromete a rebajar los aranceles sustancialmente para una amplia lista de productos estadounidenses. Cuando lo haga, entrará en vigor la rebaja con efecto retroactivo.

Además, hay otra cuestión importante. El acuerdo aclara que la UE eliminará los aranceles sobre los productos industriales estadounidenses y se dará acceso preferencial a una amplia gama de productos estadounidenses. Esta lista incluye productos pesqueros y agrícolas como frutos secos, productos lácteos, frutas y verduras frescas y procesadas, alimentos procesados, semillas para siembra, aceite de soja y carne de cerdo y bisonte.