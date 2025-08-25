El precio de la vivienda en Gandia, Sagunt y Torrent es un 40 % más caro que en València

El precio de la vivienda no deja de escalar, pero no lo hace del mismo modo en todos los sitios. Es lo que ha puesto de manifiesto hoy la tasadora Tinsa en un informe en el que deja constancia de que poblaciones como Gandia, Sagunt o Torrent tienen unos costes inmobiliarios en torno a un 40 % inferiores a los de València capital. En la tercera de estas localidades, el metro cuadrado está en 1.473 euros, un 9,3 % más que hace un año. Esta cifra está un 39 % por debajo de València y es un 7 % inferior al de la media de la provincia. En Gandía, comprar un piso nuevo sale por unos 1.342 euros el metro cuadrado, un 8,9 % más que en junio de 2024. Dicha cantidad es un 44 % más baja que en la capital autonómica y un 15 % que en la provincia. Por último, en Sagunt el coste es de 1.329, un 8,3 % más. En su caso, es un 45 % menos caro que en València y un 16 % menos que en la provincia.

En los tres municipios -los únicos que analiza Tinsa en la provincia de Valencia- el esfuerzo que realiza una persona o familia para comprar una casa -porcentaje de la renta que destina a este cometido- está lejos de lo que supone hacerlo en la capital de la Comunitat -un 43,2 %-. Diferente es la comparativa con la media provincial, que llega al 29,6 %. En Gandia sube al 30,6 %, mientras que en Sagunt baja al 26,8 % y en Torrent al 27 %.

Benidorm

Además de estas tres localidades, la tasadora incluye otras poblaciones de la Comunitat Valenciana, todas ellas en Alicante. De hecho, el informe analiza la evolución de los precios residenciales en la costa española y en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. Así, concluye que los municipios que han registrado un mayor aumento de precio en los inmuebles para vivir se encuentran en el litoral y la lista está encabezada por Benidorm, con una subida del 19,6 %, seguido por Marbella, con un 17,2 %.

Edificios residenciales en Benidorm / Axel Álvarez

Un 61 % de las poblaciones estudiadas -51 de 84- registró precios medios superiores a la media nacional, situada en 1.955 euros. La primera posición en este particular escalafón corresponde a Pozuelo de Alarcón, con 4.228 euros. Entre los de la Comunitat Valenciana, la primera plaza la ocupa Benidorm, con 2.214 euros. Esta localidad, además, tiene unos precios que están un 21 % por encima de Alicante ciudad y un 33 % del de la media provincial. En Orihuela y Torrevieja sus precios también son superiores a los de la provincia de Alicante, pero solo un 2 %. Por contra, en Alcoi, con 890 euros el metro cuadrado, los porcentajes son inferiores en un 52 % en el caso de la capital y 46 %, en el de la provincia.

Esfuerzo

Los municipios donde es mayor el esfuerzo de renta destinado a la compra de una vivienda en España son Marbella, con un 76 %, y, a continuación, con el mismo dato (61 %) Benidorm y Torrevieja.