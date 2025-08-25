Valencia acogerá el principal congreso internacional sobre talento en microchips y semiconductores

La segunda edición del Valencia Silicon Forum, el principal foro internacional especializado en talento en microchips y semiconductores, se celebrará en València los días 18 y 19 de septiembre en la Fundación Bancaja con una "concurrida agenda de conferencias magistrales, ponencias, mesas redondas, grupos de trabajo y actividades paralelas. Además, el Congreso acogerá el acto de entrega del II VLC Chip City Award que este año recaerá en una de las personalidades más relevantes de la industria mundial de semiconductores", según ha informado la organización en un comunicado.

El evento se consolida en esta edición como el punto de encuentro estratégico para identificar, atraer y desarrollar el talento especializado en el sector de los semiconductores en España y fomentar sinergias entre profesionales, industria, academia y administraciones públicas para generar un ecosistema propicio para la innovación, la inversión y el crecimiento sostenible en el sector.

Cluster

Valencia Silicon Forum es una iniciativa promovida por el cluster industrial valenciano de semiconductores, Valencia Silicon Cluster (VaSiC), que aglutina a las multinacionales MaxLinear, Analog Devices, ams Osram, Bosch, VLC Photonics / Hitachi High-Tech y empresas españolas punteras como iPronics, Das Photonics, Digital Health Data y Gobernanza Industrial.

Asistentes a la primera edición del evento en 2024 / M.A.Montesinos

La organización del Valencia Silicon Forum está impulsada por el Ayuntamiento de Valencia dentro de su estrategia Valencia Innovation Capital. Asimismo, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Generalitat, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) y la Asociación Española de la Industria de Semiconductores forman parte de esta iniciativa, cuyo foco específico está centrado en el desarrollo del factor talento en el sector de semiconductores.

Informes

Los últimos informes técnicos señalan que el sector de microchips generará una demanda de un millón de empleos cualificados hasta 2030, de los cuales más de 250.000 empleos serán necesarios en Europa. València y su área metropolitana concentran la mitad de todos los ingenieros de microchips del conjunto de España y parte como clara favorita en la carrera del talento dentro de este sector crítico esencial, razón por la que, como foro de talento, Valencia Silicon Forum representa una herramienta de extraordinario desarrollo potencial en el corto, medio y largo plazo.