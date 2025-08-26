Casi 760.000 viviendas valencianas no tienen un uso habitual o están vacías

Con la vivienda convertida en el gran problema social por sus elevados precios y la escasez de oferta, resulta que una de cada tres residencias de la Comunitat Valenciana forman parte del grupo que la Agencia Tributaria considera “a disposición”, es decir que no tienen un uso habitual o están vacías. Los últimos datos del Ministerio de Hacienda corresponden a 2023 y muestran que en la autonomía había en ese año 2,29 millones de viviendas con valor catastral. De ellas, 1,23 millones, es decir, el 53,55 % correspondían a las viviendas habituales. Un 13,41 %, equivalente a 308.257 inmuebles, estaban arrendadas, mientras que el 33,04 % restante eran las que estaban a disposición. Nada más y nada menos que 759.659 pisos y casas.

Una vivienda se considera vacía o a disposición cuando no se encuentra habitada de manera continua ni temporal por el propietario o cualquier otra persona con derecho a ello (como inquilinos). Además, la propiedad debe estar en condiciones de ser habitada inmediatamente o estar destinada para el uso del propietario o su familia en cualquier momento, sin restricciones de acceso o uso.

Variación

Los datos del Fisco muestran una variación significativa en la comparación entre la Comunitat Valenciana y el conjunto de España, dado que en esta última es inferior el porcentaje de viviendas ‘a disposición’, una tendencia que en parte está condicionada por el hecho de que la autonomía es uno de los destinos del país, singularmente la provincia de Alicante, donde más abundan las segundas residencias. En concreto, el conjunto del país tiene 4,79 millones de pisos y casas de estas característica, lo que equivale a un 26,91 % del total, casi siete puntos menos que la autonomía.

Edificio de València dedicado al alquiler por temporada / JM LOPEZ

Dicho esto, también es cierto que las comunidades autónomas que tienen unos porcentajes de viviendas a disposición más elevado son las que acostumbran a estar en la zona baja de los escalafones de prosperidad. Es el caso, en primer lugar, de Castilla y León, que tiene el dato más alto del país con un 38,32, seguida de Castilla-La Mancha, con un 38,26 %. Ambos territorios son los más extensos de España, junto a Andalucía, y disponen de numerosos pueblos pertenecientes a la España vaciada, a donde regresan en verano muchas personas con casas en esas localidades a pasar las vacaciones. Por encima de la Comunitat Valenciana también figuran Extremadura (37,72 %) y Murcia (33,53 %).

Menor porcentaje

El contraste se produce en el otro lado de la balanza, porque las dos autonomías con unos menores porcentajes de casas vacías o sin uso habitual son Madrid (11,51 %) y Cataluña (19,71), dos de los territorios con mayor poder adquisitivo de España. En ambos casos, el número de viviendas es inferior al de la Comunitat Valenciana. La primera tiene 275.772, mientras la segunda sube a 552.299, pese a que también tiene un gran componente de segundas residencias y de turismo. En número, solo Andalucía, con 925.525, tiene más viviendas de este tipo que la Comunitat, aunque su porcentaje sobre el total es del 28,89 %.51,59

Dicho esto, también hay que mencionar que el valor medio catastral de las viviendas a disposición en la Comunitat Valenciana es de 45.276 euros, por debajo de los 48.777 de la media nacional y a una distancia sideral de los 92.655 euros de Madrid. Claro que en Extremadura se queda en poco más de 30.000 euros.

Alquiler

Por otro lado, al igual que sucede con el resto de autonomías que tienen muchos pisos y casas sin uso o vacías, el porcentaje de viviendas que están dedicadas al alquiler es bajo en la Comunitat Valenciana. De un 13 %, como ha quedado dicho. Extremadura, con un 7 %, es el territorio con el dato más bajo, mientras que los que tienen los números más altos son Baleares (23 %) y Canarias y Madrid, con un 21 %. En el conjunto de España se alcanzan los 2,71 millones de esta modalidad de viviendas, equivalentes a un 15,2 %.

Por último, el 53,33 % que suponen las residencias habituales en la autonomía, está más de cuatro puntos por abajo del 57,99 % de la media española. Asimismo, es el cuatro porcentaje más reducido de todas las regiones, solo por detrás de Castilla y León (51,59), Castilla-La Mancha (52,50) y Baleares (52,67). En España hay 10,3 millones de viviendas habituales, de las cuales 1,9 están en Andalucía, 1,67 en Cataluña, 1,61 en Madrid y 1,23 en la Comunitat Valenciana.