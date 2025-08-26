Ford Almussafes solo fabricará coches cuatro días por semana hasta noviembre

Ford Almussafes todavía no ha vuelto -oficiosamente- de vacaciones, pero ya sabe que su ritmo productivo de cara a los meses de septiembre y octubre seguirá lastrado considerablemente. Tanto que, al menos hasta noviembre, ninguna semana productiva será normal en lo que a fabricación de vehículos se refiere, quedándose como mucho en los cuatro días laborales por semana. Así lo ha dado a conocer este martes el sindicato mayoritario de la planta, UGT, tras una nueva reunión para seguir la evolución del Erte RED, el mecanismo impulsado por el Gobierno para dar más flexibilidad laboral a la factoría ante la insuficiente carga de trabajo que tiene. Un encuentro tras el que se han anunciado 13 nuevas jornadas sin producir coches durante los próximos dos meses.

Los días de parada

En concreto, el anuncio ofrecido por la central ugetista señala que no saldrá ningún Kuga -el único modelo que resiste- de las líneas de producción de Almussafes durante los lunes de septiembre. Sin ir más lejos, Ford ha fijado paradas en este área de la fábrica las jornadas del 1, 8, 15, 22, 29 y 30 del citado mes. Justamente, en esta última semana se unirán las paradas de final de mes con las calendarizadas para los tres primeros días de octubre, lo que hará que entre el 27 de septiembre y el 6 de octubre no haya fabricación de vehículos. Del mismo modo, tampoco se producirán coches el 10, 13, 20 y 27 de octubre, además del día 9 por la festividad autonómica.

Producción de vehículos en Ford Almussafes. / Miguel Angel Montesinos

Estos parones, aunque numerosos, no tendrán la misma repercusión en el área de motores. Porque, según se puede apreciar en el comunicado del sindicato, esta sección de la factoría solo parará una jornada de momento, la del 1 de septiembre, que se suma a las detenciones -fijadas antes de las vacaciones- para ayer y hoy.

A la espera del futuro coche

Este nuevo calendario productivo se produce mientras Ford Almussafes continúa pendiente de los detalles sobre el futuro modelo multienergía que debe dar certezas para el futuro a la planta valenciana. La intención es que el mismo comience a fabricarse en 2027 y con solo 209.000 unidades anuales programadas -frente a las 300.000 que previamente había anunciado la multinacional a sus proveedores-, aunque todos esos aspectos quedarán claros durante las reuniones que empresa y sindicatos llevarán a cabo en los próximos meses.