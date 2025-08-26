Nuevo patrocinador gastronómico para el Roig Arena

A las puertas de que este mes de septiembre inicie sus actividades, el Roig Arena -el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig- sigue sumando patrocinadores. El último lo han dado a conocer este mismo martes desde las instalaciones valencianas a través de un comunicado en el que han señalado que se ha firmado un acuerdo de colaboración de tres años de duración por el que El Pozo se convierte en patrocinador oficial del recinto. En concreto, la marca -"la más presente en los hogares españoles en su sector"- colaborará en la vertiente gastronómica del recinto a través del desarrollo de recetas exclusivas de la mano del chef Miguel Martí, quien encabeza la propuesta culinaria y de restauración del Roig Arena.

Los objetivos

Con esta iniciativa, según han destacado en el anuncio, El Pozo Alimentación quiere "ofrecer a las miles de personas que visiten este nuevo recinto construido en la ciudad del Turia una experiencia gastronómica gourmet democratizada a través del sabor de las marcas del grupo". Además, este nuevo acuerdo se suma al que la semana pasada ya se anunció con Nespresso Professional, que se ha convertido en en partner oficial del recinto y en el proveedor exclusivo de café del recinto para todos sus eventos musicales, deportivos y de entretenimiento, así como para toda su oferta de restauración.

El Roig Arena, junto a su nuevo colaborador, El Pozo. / Levante-EMV

Para el director de Marketing de El Pozo Alimentación, Pablo Olivares, ”esta alianza tiene como objetivo dar respuesta al consumidor que desea degustar soluciones de comida de alta calidad integradas en su ocio, ya sea viendo un partido de baloncesto o escuchando a su cantante favorito. Estamos convencidos de que El Pozo y sus distintos apellidos de marca ofrecen una propuesta de valor única”. Por su parte Víctor Sendra, director general del Roig Arena, ha señalado que “gracias a esta alianza con El Pozo Alimentación, en el recinto contaremos con sabores únicos y con productos de calidad, en línea con nuestro compromiso de ofrecer la mejor oferta gastronómica posible”.

Sobre Roig Arena

El Roig Arena será el futuro gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 280 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena, que comenzará a operar en septiembre de 2025, tendrá una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.